Niños encadenados con casi 40 grados: Cómo se descubrió el tremendo hecho

Luego de que se conociera que tres hermanos habrían sido encadenados por su propio padre, trascendió el video que grabó un vecino para denunciar lo que sabía desde hace tiempo. En las imágenes se puede ver cómo un niño de 10 años y sus dos hermanas mayores están encadenados a un parral en el departamento de 25 de Mayo.

No sería la primera vez

El caso

La investigación

En las imágenes se puede observar que el niño, tímidamente confiesa, tras la pregunta del vecino, que fue su propio padre quien tomó la drástica decisión de encadenarlo durante la jornada del sábado con 40°C, reveló. Pero, según algunos testimonios esta no sería la primera vez que ocurre, ya que en el invierno al nene lo habrían castigado haciéndolo dormir en el techo de su casa.Este caso llegó a la Dirección de Niñez y Adolescencia mediante una denuncia al 102 y por estos momentos se encuentran trabajando en el tema familiar y la Justicia se encuentra evaluando la situación.Un hombre, de unos 45 años, empleado del municipio, encadenó a dos nenas y a su hijo de 10 años. Afortunadamente esta situación fue advertida por un amigo del niño que logró dar aviso a un vecino que filmó a los chicos para dejar constancia de lo que ya sabía y que no había logrado, hasta ese momento, que hubiese intervención alguna.Desde la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, Marcelo Bartolomé, dijo aque se está investigando en profundidad sobre la denuncia que conmocionó a los sanjuaninos."Serían unos 10 hermanos, algunos ya no viven en la casa familiar. La policía no pudo constatar lo de las cadenas. Por ahora se está interviniendo con el Juez de Paz. Sería una situacion de violencia en una familia muy humilde", dijo.Al mismo tiempo, aclaró que "los niños aún siguen en ese lugar con los padres, todavía no se ha definido si serán trasladados o no, ellos están escolarizados y el niño de las supuestas fotografías es muy activo. Así lo constataron desde la propia escuela", expresó Bartolomé."No se pudo confirmar si realmente el menor fue atado a un parral, es algo que se sigue investigando", confirmaron desde la Dirección. Todo sucedió en 25 de Mayo.