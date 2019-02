Habló Federica Pais, tras la detención de su hijo: "No entiendo nada"

Policiales Detuvieron al hijo de una conductora y al de un diplomático por cometer robos

La noticia se viralizó rápidamente: el hijo de Federica Pais, Dante Casermeiro, fue detenido el domingo y acusado de haber cometido tres robos en Vicente Lopez junto a Octavio Laje, hijo de Guillermo Laje, un ex diplomático."Estoy muy mal, no entiendo nada. No sabemos demasiado hasta que declare en la Fiscalía Por ahora no daré notas, por la tarde tendré más claro el panorama", se sinceró Federica Pais conLa policía recibió un alerta por un robo de motochorros en Olivos junto a una descripción aportada por la víctima. Los dos sospechosos fueron encontrados cuando se movían en una moto en la esquina de San Lorenzo y José María Paz.Los jóvenes tenían dos réplicas de pistolas, una de ellas de aire comprimido, teléfonos celulares, un martillo casero y un blister con pastillas.Los acusados por "robo calificado" serán indagados durante este lunes por el fiscal Martín Gómez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Vicente López Este.