Nahir decidió estudiar Psicología: También empezó corte y confección

Nahir Galarza ya no sueña ser una abogada penalista heroína, como los personajes de algunas de las novelas judiciales de John Grisham, que leía antes de caer presa.



El juicio en el que fue condenada a perpetua por matar a Fernando Pastorizzo el 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú, Entre Ríos, le dejó una certeza: el mundo judicial la decepciona. Y más si ella fue la acusada.



"Prefiero a los abogados de ficción, los que resuelven injusticias", le dijo a un familiar. No fue una crítica a sus abogados Horacio Dargain y José Ostolaza, sino a los de la querella.



Además, en los dos últimos exámenes que rindió fue reprobada. "Es difícil estudiar con tanta presión, exposición mediática y encima en la cárcel", le dijo a una amiga.



Pero la joven de 20 años tiene otro plan. Estudiará Psicología. Tiene libros de Carl Jung y de Sigmund Freud, entre ellos sobre la interpretación de los sueños, un tema que la apasiona.



Ella asegura que muchas de las cosas que sueña son señales. "No sé si alguna ejerceré, pero me apasiona el estudio de la mente humana", dice.



Pero la sorpresa es su nueva pasión: ser diseñadora. En la cárcel de Paraná, dónde está detenida, comenzó un taller de corte y confección. Además miraba el reality del mismo nombre, cuyos jurados son Fabián Zitta, Verónica de la Canal y Benito Fernández.



"En el penal estoy aprendiendo a diseñar. Me encanta. Es más: el vestido de mi fiesta de egresados fue obra mía. El del casamiento de mis padres también. Y uno que usé en una disco lo hice yo. Ahora no sé si me veo diseñando y tampoco conozco a los diseñadores de moda, pero me gusta, recién estoy empezando, ya contaré cómo será mi primer diseño", le dijo a Infobae.



En prisión aún no terminó ningún vestido.



Aunque no eran diseñadores, poco tiempo después del crimen salieron a la venta remeras con la cara de Nahir y la frase que dice en el video sexual que se viralizó: "Estoy aburrida".



Otra actividad que la fascina es la escritura. Tiene tres cuadernos con poemas y cuentos que ni se los muestra a sus padres. "Si algún día publicara un libro, no sería de lo que pasó ni de mi vida, sino de ficción", dijo. En la cárcel también asiste a un taller literario. Julio Cortázar y Juan José Saer son dos de sus autores favoritos. El crimen Nahir Galarza jura que no recuerda el asesinato que cometió hace poco más de un año en Gualeguaychú. Dice que la madrugada del 29 de diciembre de 2017, la mente se le puso en blanco. Que un disparo la aturdió, luego otro, y que no supo qué hacer. Al final sintió el impulso de volver a su casa. Sobre la calle quedó el cuerpo de la víctima, y al costado la moto en la que iban. "Fue un accidente", declaró. No le creyeron. Para los jueces que la condenaron a cadena perpetua, ese día mató a sangre fría y por la espalda a Pastorizzo.



El móvil del crimen es uno de los mayores enigmas del caso que conmocionó a la Argentina. El relato de Nahir, que declaró entre lágrimas durante dos horas en el juicio en su contra, no convenció a la Justicia. Dijo que Fernando la golpeaba, la insultaba y que la noche del homicidio él tomó la pistola 9 milímetros del padre policía de Nahir, que había sido dejada sobre la heladera, y se la apoyó en la panza porque creía que lo engañaba con otros.



"Se ponía muy celoso, aunque no era mi novio. Me decía zorra y desesperada. Y pronunciaba la palabra que más me hería: depresiva", contó Nahir.



El 3 de julio de 2018 fue condenada a perpetua y fue trasladada a una cárcel de mujeres. Trascendió que se puso de novia con un joven acusado de narcotráfico, aunque ella lo desmiente. "Inventan cosas. La realidad es que no puedo creer que haya pasado un año. Todo pasó volando. Siento que eso ocurrió en otra vida. Al dolor de haber causado una muerte lo llevaré siempre", le dijo Nahir a Infobae en la entrevista exclusiva que le concedió en 2018.



En prisión asiste a un taller de poesía y lee sobre numerología y astrología. Dos de sus libros de cabecera son La interpretación de los sueños, de Sigmund Freud y El hombre y sus símbolos, de Carl Jung. Estudiaba Derecho, pero ahora quiere probar con Psicología.



"Los medios me siguen como si fuera una actriz. Me siento un objeto que es observado todo el tiempo. No se habla de mí como una persona, sí como un producto en venta, hasta una muñeca hicieron", se queja la joven ante Infobae.



Ahora ella toma otro rol. Cambio de carrera, libro de ficción y diseño de vestidos. ¿Nació una nueva Nahir?