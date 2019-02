La Plata: Moteles piden permitir el acceso a tríos para "afrontar la crisis"

Propietarios de albergues transitorios de la zona de La Plata reclamaron que se permita el acceso a estos establecimientos a tríos o parejas swingers para poder sobreponerse a la marcada baja de la clientela que experimentaron como consecuencia de la situación económica."Los tiempos han cambiado. Ya no sólo las parejas convencionales quieren acceder, sino que son cada vez más los que vienen de a tres o cuatro y todavía la Ley en la Provincia no permite que los dejemos ingresar en una sola habitación, eso nos quita rentabilidad", dijo el dueño de un reconocido hotel de la zona de Circunvalación en declaraciones al portal Editor Platense.En octubre del año pasado la Legislatura Porteña cambió la modalidad de ingreso a los albergues transitorios ya que son establecimientos para hospedarse por horas y no sólo con fines de tener sexo: también los pueden utilizar las personas que pasen menos de un día en la ciudad y necesiten un lugar donde parar.Sin embargo, lo aún más novedoso, fue que se permitió el ingreso de tríos y parejas swingers a las habitaciones, algo prohibido hasta ese momento.Estos son algunos de los cambios que se introdujo en el Código de Habilitaciones y Verificaciones, a partir de un proyecto del legislador porteño Sergio Abrevaya (GEN) aprobado por la Legislatura porteña, en una iniciativa que recibió 54 votos positivos y 2 abstenciones.Pero el artículo que se refiere a cuántas personas pueden ingresar en una habitación, y que fue votado en particular, recibió aprobación unánime."Estamos pidiendo lo mismo que sucede en Capital Federal, acá todavía nos rigen las normas de la dictadura militar y ni siquiera podemos dejar pasar a una persona sola. Con la crisis económica muchas parejas dejaron de venir, pero si nos permiten la posibilidad de recibir tríos o parejas swingers seguramente la rentabilidad crece. Esta es una fuente laboral importante en la Ciudad, por cada hotel de alojamiento viven unas diez familias, no podemos dejar que se caiga", sostuvo el propietario de un hotel que prefirió dejar en reserva su nombre.Desde otro hotel indicaron a Editor Platense que "en el término de un año el uso de este alojamiento cayó poco más del 40%, por eso hasta bajamos el precio de la hora y media que hoy está en $900, es lo menos que se puede cobrar para mantener toda la estructura del edificio con los empleados necesarios, pero aún así cuesta que las parejas vengan", sostuvieron."Acá hemos tenido que sacar a personas que entran supuestamente de a dos pero resulta que cuando bajan del auto son tres o cuatro, no podemos dejar que estén todos en una habitación porque está prohibido por las normas que nos rigen en La Plata y la Provincia de Buenos Aires. Es muy raro que aún ningún legislador o concejal se haya hecho eco de nuestros reclamos en el año 2019 cuando las cosas han cambiado mucho, desde todo puntos de vista. En Capital Federal ya permiten tríos o parejas swingers, nosotros no podemos y estamos en desventaja", dijo el propietario.