Embarazo adolescente: los datos impactan, asombran y hasta duelen

La Organización de las Naciones Unidas ha definido esta realidad como una de "las mayores expresiones de desigualdad y pobreza".Los datos impactan, asombran y hasta duelen, pero además deberían interpelarnos,Hablamos en la mayoría de los casos de embarazos no intencionales, es decir no buscados, en los que las consecuencias de lo que será una maternidad en edad temprana, indefectiblemente producirán un cambio estructural en la vida de estas jóvenes tanto en lo físico, como en lo emocional y en lo social.Al hablar de embarazo adolescente, tenemos que hacerlo también desde la óptica del varón, es decir abordarlo desde las maternidades y paternidades.Tampoco podemos perder de vista los casos en que las chicas expresan que SI buscan ser madres a edad temprana, y que tener un hijo constituye un deseo, un proyecto de vida., aseveró: "Constituye un problema que no solamente es sanitario, sino que es social, tiene múltiples aristas en su determinación y hay muchas variables que tiene que ver con la construcción de sujetos, en una sociedad que va profundizando niveles de desigualdad, alarmantes. La falta de oportunidades o de posibilidades, para muchos y muchas, es una dimensión más de las que nos preocupa, como Estado, sociedad, no solamente como sector"."Caracterizar la epidemiología del embarazo adolescente, implica decir hoy que nueve a diez pibas menores de 20 años, son madres diariamente en la provincia de Entre Ríos, la mayoría de ellas dan a luz en hospitales públicos", destacó. "Como para prestarle más atención a la problemática, cada tres o cuatro días, una niña menor de 15 años, es madre de otro o niña, en la provincia de Entre Ríos. En estas edades, tienen otras connotaciones. Constituye una de las líneas claras que vamos a intentar abordar con mayor fuerza, desde el ministerio de Salud, en conjunto con otras áreas del Estado", puso relevancia.Para el profesional, esta problemática "está muy ligada a las oportunidades. Hay una contradicción ante el ejercicio formal y efectivo de derechos, cuando hay contextos que de alguna manera, amenazan el ejercicio real de derechos. Para muchas pibas, en algunos casos, constituye una oportunidad"."En las menores de 15 años, está la connotación del abuso infanto- juvenil, que constituye un problema. La justicia registró un poco más de 90 casos de abuso sexual infantil, en menores de 15 años, el año pasado", aseveró., en, expresó: "Las estadísticas nacionales indican que de esos embarazos adolescentes y niñas de menores de 15 años, cerca del 80 % son producto de abusos sexuales. La problemática del abuso sexual está muy invisibilizada. Se cree que un abuso sexual que trae consecuencia un embarazo, es una violación o fruto de una agresión esporádica o aislada. En realidad es una problemática que nos atraviesa muchísimo y necesitamos formarnos, sensibilizarnos, capacitarnos en la temática"."En cuanto a lo que dice Hilda Leguizamón, en la escuela tienen una niña de sexto grado, para la ley estamos hablando de abuso sexual, estamos hablando de un embarazo de alto riesgo, donde su salud corre riesgos. La escuela está muy sola, lo comparto, y hay un montón de instituciones e instrumentos que tenemos como Estado, que no se están aplicando. Hay un protocolo de intervención en casos de abuso sexual, que es de aplicación obligatoria, para trabajar en sexualidad, que las escuelas están muy solas para poder aplicarlo", definió."Si estamos hablando de un embarazo es porque llegamos `recontratarde´. La consejería de salud sexual y reproductiva no se trata sólo de anticoncepción. Se trata de un montón de otras cosas, entre estas, el disfruté y el placer. Si una conducta me resulta placentera, voy a tender a repetirla, a buscarla. La experiencia muestra que la mayoría de las chicas embarazadas no tienen ni idea de lo que es un orgasmo, por ejemplo. No tienen idea de porqué quedaron embarazadas. Ni las chicas, ni los chicos. Pregunto?¿los profesionales de la salud estamos formados? Esta es una pelota que estamos pateando de un lugar a otro", destacó.(Centro de Salud Malvinas Argentinas). "En nuestro centro de salud no hay casos de embarazos infanto juveniles y tiene que ver con una práctica que se viene haciendo desde hace años, en conjunto con las instituciones del barrio"."Trabajamos mucho con la escuela Nº 75 del Bicentenario, hacemos talleres en las instituciones, salimos a la comunidad", destacó.Desde la experiencia del área programática en la que trabaja Benítez, "empezamos a ver que el adolescente no llegaba al centro de salud por diferentes motivos. Buscamos estrategias para salir afuera, pensar en cómo podemos atraer a los adolescentes para hablarle no solo de lo biológico, sino en relación a los aspectos sociales. También, como hablamos de atención primaria de la salud, llegamos a las mujeres en situación de vulnerabilidad y riesgo social", dijo.En el mismo sentido contó: "pensamos por ejemplo, en un festival de rock, ahí le damos consejería en educación sexual. La gente se interesa. A través de la música o alguna otra actividad social que hacemos en la comunidad, la gente se interesa por los cuidados de la salud. Para que los adolescentes se interesen hay que hacer que se empoderen de ese derecho, para eso tienen que tener conocimiento. Uno tiene que hacerles conocer sus derechos y que cosas le puede ofrecer el centro de salud".. "Las decisiones informadas, que deberían incorporar los jóvenes y las jóvenes, necesitan evidentemente de alguna estrategia de refuerzo. La información está y circula. ¿Por qué no se incorpora como hábito saludable? La educación sexual aparece como la gran protectora. Inevitablemente una persona, niño, niña, o adolescente, que atravesó con una educación sexual formada todo su recorrido escolar, va a estar mucho más protegida que aquella persona que está en una situación de no escolaridad. Es decisiva la escolaridad", detalló."La escuela es una de las instituciones que tiene que trabajar, y fuertemente", destacó, acotando que la primera gran institución que debe estar "es la familia, pero si no está o es nociva, debe estar la escuela. Es la única que viene sosteniendo la educación sexual".En particular, aseveró, "la ley 26150, acá en la provincia se ha ido implementando de manera progresiva y con algunos baches. Lo que tenemos como novedoso en la provincia, una nueva resolución la 5063, que busca reformular cómo trabajar la educación sexual en a escuela, a fin de cubrir todo"."La educación sexual es obligatoria, es por ley, en todas las escuelas tanto de gestión privada como estatal, todos los niveles y modalidades y los lineamiento son claros", puso relevancia.Para Wendler, "el trabajo que hay que hacer primeramente es conocer qué posicionamiento tiene cada uno respecto del tema, que es el primer gran nudo a resolver Si cada uno de nosotros no hace una reflexión respecto a qué nos pasa con este tema, vamos a tener una gran dificultad. La otra cuestión es que transferimos la sexualidad adulta en el niño, que no tiene nada que ver. Otra cuestión que no es menor, es que centramos todo en la genitalidad, la sexualidad es mucho más abarcativa"."La teoría es una, la ley es fría. Tengo alumnas en sexto grado, que terminan en junio o julio internadas, porque son mamás desnutridas, con un embarazo violentado, que pasan más tiempo dentro del hospital que en la escuela. Pedimos maestreas domiciliarias porque nos ocupamos que terminen su sexto grado", manifestó."Hay un abismo entre la ley que nos llega y la realidad que vivimos. La ley no me ampara. El año pasado tuve un caso terrible, de un niño con SIDA, que perdió su oído de la infección. Ese niño perdió a su mamá y su papá, quedó huérfano. Me dirigí a la ministra (de Salud), que activó todo rápido para que el niño pudiera terminar un buen ciclo lectivo. Pero estos casos, que hay que vivirlos, hacerles frente, nos muestran que la ley está por un lado y el caso está por otro", relató.Para Leguizamón, "los docentes se resisten a capacitarse, por miedo a los padres. Los padres nunca vienen a reuniones de padres, no vienen a firmarnos la libreta. Pero cuando los chicos levan en su cuaderno, un dibujito (relacionado a educación sexual), los tenemos a todos en la escuela"."Para nosotros es muy triste, extremadamente serio, porque cuando descubrimos el embarazo de estas niñas, están ya de cinco o seis meses. Convocamos a profesionales para que hablen con nuestras alumnas, para que hablen de prevención, pero como tenemos el problema de los padres, los invitamos a que compartan estas charlas. Los padres van a ver qué les enseñamos, que les metemos en la cabeza. En una de esas charlas una madre rompió en llanto desgarrador, y contó que ella no podía hablar del tema con su hija, porque ella había sido violada a los nueve años", relató.. "Esta es una herramienta muy nueva del nosocomio que es una articulación entre los distintos efectores y garantizar el acceso a la salud pública sin tanta dificultad. Se solicita el turno desde el primer nivel de atención (el centro de salud), el paciente llega para ser atendido", contó."El Hospital en la actualidad, está atendiendo 11 mil pacientes por mes por consultorios externos, con turnos programados", dijo.En el mismo sentido, consideró: "Van parejas o chicos jóvenes, que no son muchos, van al hospital a asesorarse. Esto nos da esperanza, de que a cierta cantidad de gente le llegó la información. Hay chicos que han ido a preguntar dónde se puede hacer la prueba de HIV, han ido parejas jovencitas, a pedir guías para poder cuidarse. Nosotros, que los atendemos en la parte administrativa, los guiamos. A los que no entran en la atención del San Roque les hemos sacado turnos en el Hospital San Martín, buscamos contenerlos y que no se pierdan en el camino".