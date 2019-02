Comienza la renovación del boleto estudiantil: Requisitos, lugares y horarios

La Unidad de Gestión SUBE Paraná llevará a cabo un operativo especial para la renovación del boleto estudiantil en el transporte público de pasajeros. Será desde este lunes 18 de febrero con dos sedes, en calle España 54 y en Salta 131. El trámite es presencial y el turno ya puede solicitarse en www.subeparana.com y en el Centro municipal de Perfeccionamiento (Pellegrini 558).Estudiantes de primaria y secundaria de establecimiento públicos y públicos de gestión privada podrán gestionar nuevamente la SUBE Estudiantil con pasajes gratuitos, y alumnos universitarios y terciarios el beneficio de descuentos. Asimismo, en la Unidad de Gestión que funciona en el Club Social, con ingreso por calle España 54, se continúan gestionando los beneficios de Obrero, Discapacidad y Tarifa Social, estos sin necesidad de turno previo.España 54: Universitarios ? BEGU y estudiantes ? Obrero ? Discapacidad - Tarifas sociales (Obrero ? Discapacidad - Tarifas sociales se atienden sin turno)Salta 131: Solo BEGU y estudiantes.España 54: de 8:00 a 13:30Salta 131: de 8:00 a 13:00-Mayores de edad, tramite si o si presencial.-Menores puede concurrir padre o tutor que compruebe relación- Ultimo DNI tramitado- Tarjeta sube que no esté a nombre de otra persona- Poseer domicilio en Paraná- Constancia de alumno regular de escuela pública o pública de gestión privada- Ultimo DNI tramitado- Tarjeta sube que no esté a nombre de otra persona- Constancia de alumno regular- Ultimo DNI tramitado- Tarjeta sube que no esté a nombre de otra persona- Constancia de alumno regular