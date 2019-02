Desalojan con policías a 30 familias de un asentamiento en Gualeguaychú

Desalojan un asentamiento de 30 familias ubicadas en Salaberry y 1° de Mayo, de Gualeguaychú. Intervienen en el lugar efectivos policiales, un dispositivo de salud, personal de Desarrollo Social y miembros de la delegación del COPNAF. La denuncia fue radicada por la Secretaría de Hábitat de la Municipalidad."Recibimos una orden judicial que debemos cumplimentar hoy sí o sí. Estamos trabajando con la intención de mantener la mayor armonía posible con y entre los vecinos, más allá de lo penoso de la situación", explicó a R2820 el Jefe de la Departamental de Policía, Comisario Inspector Cristian Ormaechea.El funcionario se refiere al desalojo del asentamiento de alrededor de 30 familias ubicadas en Salaberry y 1° de Mayo. Para llevar a cabo el operativo, el área acordonada abarca desde calle Belgrano hacia República Oriental, entre Federación y Jaime De Nevarez."Se trata de una orden judicial como consecuencia de la denuncia radicada en Fiscalía por el área de Hábitat de la Municipalidad de Gualeguaychú. La denuncia data del año pasado, cuando comenzaron a tomar posesión del terreno los vecinos con las primeras casillas; se intentó llegar a un acuerdo en el marco de la Justicia, incluso según tengo entendido, la Municipalidad ofreció acompañar con materiales para construir una pieza en la casa de algún familiar de los vecinos, pero la mayoría no aceptó o no tenía donde hacerlo.", explicó el funcionario policial."No están ocupadas todas las viviendas, algunos vecinos pasan tiempo durante el día para marcar presencia. Se realizaron mediaciones en el ámbito judicial, pero finalmente se dispuso esta medida", aclaró Ormaechea.Cabe destacar "que las tierras ocupadas por los vecinos pertenecen al IAPV. Estamos trabajando en la contención del barrio, poblando la zona con una importante cantidad de policías, un dispositivo de salud del Hospital Centenario, personal de Desarrollo Social y miembros de la delegación del COPNAF", explicó.Por último señaló que "el fiscal interveniente es el Dr. Pascual", y la orden que hemos recibido debemos cumplimentarla en el día de hoy.En el lugar,pudo divisar el uso de un dron perteneciente a la Policía, a través del cual monitorean desde el aire el operativo, algunos camiones de la Municipalidad cargan las pertenencias de los vecinos desalojados, la Cooperativa Eléctrica cortó las conexiones de suministro energético a las precarias viviendas hechas de maderas y chapas.Si bien todo el vecindario está movilizado, no hay ningún inconveniente o incidente hasta el momento. Los agentes policiales y judiciales notificaron a las familias, quienes se toman su tiempo para extraer sus pertenencias. Luego una moto niveladora comenzó con la destrucción de las estructuras.