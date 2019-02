Piden colaboración para Morena: Tiene 4 años y necesita costoso tratamiento

Morena tiene 4 años, es de Concordia y tiene encefalopatía crónica no evolutiva (E.C.N.E.), causada por una meningoencefalitis que sufrió a los pocos días de vida. Sus papás, docentes ambos, emprendieron el camino de buscar el mejor tratamiento posible para el cuidado de su salud.Y dieron con uno que parece ser el indicado: el médico ecuatoriano Iván Merchán Peñafiel se encargará de un tratamiento de regeneración celular, que realizará a partir de marzo próximo. Son 5 sesiones y cada una tiene un costo de 3 mil dólares."La obra social no aporta en este caso, pero tenemos la posibilidad de que el doctor venga a la Argentina y queremos aprovecharlo", destacó Daniela Stivanello, mamá de la pequeña entrerriana, en diálogo con El Entre Ríos.Así le dieron rienda suelta a la búsqueda de pequeños gestos solidarios de los que quieran colaborar. Nació, entonces, la página en Facebook llamada "Juntos por Morena" y también empezaron a divulgar una imagen por whatsapps. Haciendo cadenas y tendiendo redes van buscando el dinero que les falta."La idea es apelar a la solidaridad de aquel que quiera y pueda ayudar", remarcó la madre y dio a conocer las cuentas a las que se pueden hacer las donaciones:Caja de ahorro en $ (pesos): Cuenta: 4168864-2 113-9; Cbu 0070113230004168864295 del Banco Galicia.Caja de ahorro en US$ (dólares): Cuenta: 4003864-4 113-3; DU: 24958954; CBU: 0070113231004003864438; CUIL: 20249589544 y alias: AZUL.CEREAL.DADO. También es del Banco Galicia.Recientemente, además, realizaron venta de prepizzas listas para hornear, que afortunadamente fueron vendidas en su totalidad. Fuente: El Entre Ríos.