Adolescentes salvaron a otro que era abusado: Redujeron al sujeto a "palazos"

En la localidad bonaerense de Tristán Suárez tuvo lugar una admirable y ejemplar muestra de valentía por parte dos menores de edad, quienes rescataron a un niño cuando era abusado sexualmente por su padrastro. Los adolescentes advirtieron la macabra escena, y como el agresor llevaba consigo un cuchillo, con el cual amenazaba a su víctima, ellos redujeron y detuvieron al violador con palos. Uno de los héroes ya había defendido a su madre de las garras de su papá cuando apenas tenía 5 años.En el barrio San Andrés, de la localidad bonaerense de Tristán Suárez, los vecinos suelen acudir a un campo de considerables dimensiones para llevar a cabo diferentes actividades de esparcimiento. En el caso de Marcos, de 13 años, concurre al lugar para andar a caballo, y en su última visita al predio lo hizo con la compañía de Uriel, de 15. A lo lejos ambos divisaron a un hombre, conocido en la zona como "Peteke", quien estaba pescando junto a tres niños.Entonces, el menor de los adolescentes le dijo al otro: "Vamos a pedirle la caña", pero cuando llegaron al arroyo el adulto y los pequeños ya no estaban. No obstante, "a los pocos metros mi hijo vio cómo este tipo violaba a su hijastro, de 9 años", señaló, a "Crónica", Celeste, mamá de Marcos, apodado "El Bola".Justamente este al ver que el abusador portaba un cuchillo, del tipo tramontina, le recomendó a su amigo que "vamos a buscar palos y a avisarle al dueño del campo para que llame a la policía", según el relato de su progenitora. En ese instante, el agresor advirtió sus presencias y entonces decidió darse a la fuga, pero los chicos lograron reducirlo con sus palos y llevarlo hasta la entrada del establecimiento para facilitar el accionar policial.Finalmente, "Peteke" fue apresado y trasladado a la comisaría de Tristán Suárez, mientras su hijastro fue alojado en el Hospital de Ezeiza, producto de las lesiones padecidas en el ataque sexual.A pocas horas de semejante reacción heroica de su hijo, Celeste reconoció que "tengo una mezcla de sensaciones, como orgullo, pero a la vez pena por el chico abusado y horror por lo que mi hijo tuvo que ver. Lo felicité porque él arriesgó su vida para defender a otro, siendo muy pequeñito".No obstante, a la mujer no la sorprende este accionar valiente de Marcos, a pesar de su corta edad y su diminuta fisonomía física, puesto que "cuando tenía 5 años, su papá me estaba moliendo a golpes, dejándome inconsciente y él tomó un secador y lo espantó. Después corrió y llamó a la policía".A "El Bola" le encanta jugar al fútbol, se destaca en el club El Rayo, y a pesar de las dificultades económicas que debe sobrellevar junto a su madre, ninguna carencia, incluso de un plato de comida, le impide brindarse por el otro cuando este lo necesita, como ese niño de 9 años brutalmente abusado por su padrastro. Fuente: (Crónica).-