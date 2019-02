Después de Nahiara: maltrato infantil, conocer para prevenir

"No todas las situaciones de maltrato se judicializan"

Fabiola Shreiner, Subdirectora de Protección Integral del COPNAF

El informe de los profesionales dio cuenta de lesiones recientes y de vieja data ..y todo indica que el responsable de los golpes y maltratos era el propio padre.Mientras avanza la investigación, que intentará determinar la responsabilidad, no solo del padre, sino también de la madrastra ? que dio a luz el mismo día de la muerte de Nahiara- resulta necesario que no nos quedemos sólo en el estupor y la angustia sino que avancemos, aportando para que otros casos similares no vuelvan a suceder.La mirada de un vecino, la pregunta oportuna de un profesional y la formación adecuada de operadores del campo de la niñez, son algunas de las acciones que posibilitan un abordaje a tiempo de este tipo de problemáticas que, como pudimos observar, pueden terminar en tragedia.Pero también, en este contexto es importante analizar hasta qué punto en algunos ámbitos se sigue naturalizando que disciplinar a un niño, educarlo o ponerle límites requiera sí o sí hacer uso de la violencia., afirmó que "hay señales" que pueden advertir que una persona totalmente indefensa está recibiendo algún tipo de maltrato. "Quienes estén cerca, ya sea familiares, vecinos e inclusive docentes y agentes sanitarios que conocen a los niños, se puede estar advirtiendo algún cambio de comportamiento o diferente sintomatología. Si estamos ante niños que tienen ya desarrollada el habla, es mucho más fácil detectar, a través de la palabra. En niños más pequeños, es mucho más complejo, pero hay síntomas que se pueden advertir"."Hay mucha sintomatología, pero siempre hay que evaluar el contexto, la situación familiar; no quedarnos solamente con lo que uno observa", puso relevancia."Hay diferentes protocolos para organizar la intervención, en primer lugar, de las organizaciones del estado. La comunidad, por supuesto que tiene un papel importante. Apelamos a la concientización, a visibilizar esta problemáticas, a no naturalizar y si no hay un contexto familiar de protección, inmediatamente, un vecino que pueda estar advirtiendo, lo haga dirigiéndose a las instituciones".Ante una situación deAcotó que la gente que tenga alguna información al respecto,"El gobierno de la provincia firmó un convenio, el año pasado, con Unicef Argentina y se está trabajando en un programa llamado `Crianza sin violencia`, se trabaja con padres de niños en jardincitos, con referentes, con docentes, para trabajar en la prevención de la violencia y en lo que es crianza saludable, libres de maltrato y de violencia. Es una puerta grande para la prevención", manifestó la profesional.Shreiner señaló: "Sabemos que la situación social está siendo muy compleja, que esto repercute en los lazos y los vínculos familiares. Pero también sabemos que las situaciones de violencia y maltrato no solo se dan en los estratos más bajas, de familias más vulnerables, sabemos que son problemáticas que atraviesa todas las clases sociales"."También hay que advertir que estamos transitando un momento histórico socialmente, respecto de los cambios que se han venido dando en el último año, con respecto a visibilizar situaciones de violencia contra las mujeres, de maltrato contra los niños, de abuso, también es un hecho histórico.". En tanto, subrayó que "en esta contradicción y en esta complejidad, también tenemos que recrudecen las formas de violencia, y asistimos a situaciones más cruentas, más crueles, en relación a vulneración de derechos de los niños, como también en relación a las mujeres en general. Es complejísimo el panorama".De la misma manera,