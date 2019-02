El cartel que colgó una kiosquera con un pedido para sus clientas

Matilde Aveiro es la dueña de un maxi kiosco que se encuentra en el Paseo Mendocino de La Alameda. Podría tratarse de un negocio más, fuera de los particulares carteles que están, repetidos en varios lugares del local a la vista de los ojos de los clientes, y en especial, de las clientas.Es que a Matilde en los últimos tiempos le molestaba que algunas de sus clientas le pagaran sus compras sacando los billetes de su escote, y entonces decidió poner el singular cartel en su kiosco, con la siguiente leyenda: "No se acepta dinero de las tetas (no sea cochina)".La dueña del kiosco, ubicado desde hace doce años en la calle Remedios de Escalada al 1900, relató al sitio Mendoza Post el motivo de haber tenido que colocar el mencionado cartel -de discutible sororidad- en su surtido negocio. Estaba harta de recibir los billetes hechos un rollo, y todos "hechos agua" por la transpiración y el calor."La situación se repetía varias veces al día y nos resultaba muy desagradable, tanto a mi hijo como a mí. Que te den dinero en esa situación tan fea. Es horrible!", señaló Matilde al mencionado portal mendocino.La mujer señaló que su hijo "se cansó un día" y escribió el cartel. "Yo le saqué fotocopias. Ya no se podía aguantar", agregó Matilde. Pusieron los carteles hace unos 20 días y la dueña del local asegura que la gente ha ido a sacarle fotos. "Ya le sacaron como mil fotos", aseguró.Al hablar de la actitud de las mujeres que compran y que son rechazadas cuando sacan su dinero de los pechos para pagar, Matilde expresó que "las señoras se ofenden y se han ido muy enojadas, se han ido golpeando, incluso"."Parece gracioso el cartel, pero no es un chiste, es verdad. Tuvimos que ponerlo así para que lo lean y se hagan una idea de lo que es", sentenció la kiosquera.