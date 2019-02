Anses: El cronograma de pago de las jubilaciones SIPA hasta mayo

El Gobierno nacional formalizó hoy a través de su publicación en el Boletín Oficial el calendario de pago de las Prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), para las emisiones de los meses de marzo, abril y mayo de este año. Marzo I. Beneficiarios de pensiones no contributivas:



GRUPO DE PAGO 1: Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 1 de marzo de 2019.



GRUPO DE PAGO 2: Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 6 de marzo de 2019.



GRUPO DE PAGO 3: Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 7 de marzo de 2019.



GRUPO DE PAGO 4: Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 8 de marzo de 2019.



GRUPO DE PAGO 5: Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 11 de marzo de 2019.



II. Beneficiarios del Sipa, cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, no superen la suma de los $ 11.832:



GRUPO DE PAGO 6: Documentos terminados en 0, a partir del día 11 de marzo de 2019.



GRUPO DE PAGO 7: Documentos terminados en 1, a partir del día 12 de marzo de 2019.



GRUPO DE PAGO 8: Documentos terminados en 2, a partir del día 13 de marzo de 2019.



GRUPO DE PAGO 9: Documentos terminados en 3, a partir del día 14 de marzo de 2019.



GRUPO DE PAGO 10: Documentos terminados en 4, a partir del día 15 de marzo de 2019.



GRUPO DE PAGO 11: Documentos terminados en 5, a partir del día 18 de marzo de 2019.



GRUPO DE PAGO 12: Documentos terminados en 6, a partir del día 19 de marzo de 2019.



GRUPO DE PAGO 13: Documentos terminados en 7, a partir del día 20 de marzo de 2019.



GRUPO DE PAGO 14: Documentos terminados en 8, a partir del día 21 de marzo de 2019.



GRUPO DE PAGO 15: Documentos terminados en 9, a partir del día 22 de marzo de 2019.



III. Beneficiarios del Sipa, cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas y el 022-022, superen los $ 11.832:



GRUPO DE PAGO 16: Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 25 de marzo de 2019.



GRUPO DE PAGO 17: Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 26 de marzo de 2019.



GRUPO DE PAGO 18: Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 27 de marzo de 2019.



GRUPO DE PAGO 19: Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 28 de marzo de 2019.



GRUPO DE PAGO 20: Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 29 de marzo de 2019. Abril I. Beneficiarios de pensiones no contributivas:



GRUPO DE PAGO 1: Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 1 de abril de 2019.



GRUPO DE PAGO 2: Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 3 de abril de 2019.



GRUPO DE PAGO 3: Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 4 de abril de 2019.



GRUPO DE PAGO 4: Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 5 de abril de 2019.



GRUPO DE PAGO 5: Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 8 de abril de 2019.



II. Beneficiarios del Sipa, cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, no superen los $ 11.832:



GRUPO DE PAGO 6: Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de abril de 2019.



GRUPO DE PAGO 7: Documentos terminados en 1, a partir del día 10 de abril de 2019.



GRUPO DE PAGO 8: Documentos terminados en 2, a partir del día 11 de abril de 2019.



GRUPO DE PAGO 9: Documentos terminados en 3, a partir del día 12 de abril de 2019.



GRUPO DE PAGO 10: Documentos terminados en 4, a partir del día 15 de abril de 2019.



GRUPO DE PAGO 11: Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de abril de 2019.



GRUPO DE PAGO 12: Documentos terminados en 6, a partir del día 17 de abril de 2019.



GRUPO DE PAGO 13: Documentos terminados en 7, a partir del día 17 de abril de 2019.



GRUPO DE PAGO 14: Documentos terminados en 8, a partir del día 22 de abril de 2019.



GRUPO DE PAGO 15: Documentos terminados en 9, a partir del día 23 de abril de 2019.



IV. Beneficiarios del Sipa, cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas y el 022-022, superen los $ 11.832:



GRUPO DE PAGO 16: Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 24 de abril de 2019.



GRUPO DE PAGO 17: Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 25 de abril de 2019.



GRUPO DE PAGO 18: Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 26 de abril de 2019.



GRUPO DE PAGO 19: Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 29 de abril de 2019.



GRUPO DE PAGO 20: Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 30 de abril de 2019. Mayo I. Beneficiarios de pensiones no contributivas:



GRUPO DE PAGO 1: Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 2 de mayo de 2019.



GRUPO DE PAGO 2: Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 3 de mayo de 2019.



GRUPO DE PAGO 3: Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 6 de mayo de 2019.



GRUPO DE PAGO 4: Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 7 de mayo de 2019.



GRUPO DE PAGO 5: Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 8 de mayo de 2019.



II. Beneficiarios del Sipa, cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, no superen los $ 11.832:



GRUPO DE PAGO 6: Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de mayo de 2019.



GRUPO DE PAGO 7: Documentos terminados en 1, a partir del día 10 de mayo de 2019.



GRUPO DE PAGO 8: Documentos terminados en 2, a partir del día 13 de mayo de 2019.



GRUPO DE PAGO 9: Documentos terminados en 3, a partir del día 14 de mayo de 2019.



GRUPO DE PAGO 10: Documentos terminados en 4, a partir del día 15 de mayo de 2019.



GRUPO DE PAGO 11: Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de mayo de 2019.



GRUPO DE PAGO 12: Documentos terminados en 6, a partir del día 17 de mayo de 2019.



GRUPO DE PAGO 13: Documentos terminados en 7, a partir del día 20 de mayo de 2019.



GRUPO DE PAGO 14: Documentos terminados en 8, a partir del día 21 de mayo de 2019.



GRUPO DE PAGO 15: Documentos terminados en 9, a partir del día 22 de mayo de 2019.



III. Beneficiarios del Sipa, cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas y el 022-022, superen los $ 11.832:



GRUPO DE PAGO 16: Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 23 de mayo de 2019.



GRUPO DE PAGO 17: Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 24 de mayo de 2019.



GRUPO DE PAGO 18: Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 27 de mayo de 2019.



GRUPO DE PAGO 19: Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 28 de mayo de 2019.



GRUPO DE PAGO 20: Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 29 de mayo de 2019.