Madre se reencontró con su hijo 12 días después que su ex pareja lo secuestrara

Denuncia que su ex pareja secuestró a su hijo y que la quemó con agua caliente

Siomara Gómez, de 18 años, había declarado días atrás, que su ex pareja, un sujeto de 39 años, le secuestró a su pequeño hijo de un año y tres meses. El 30 de enero se llevó al bebé, el sujeto se llama Carlos Torres, consume mucha droga y vende, "se droga todo el tiempo", había asegurado Siomara a. Para sacarle el nene la quemó con agua hirviendo del termo.Los episodios de violencia hicieron que Siomara denuncie al sujeto en más de una oportunidad hasta que dijo basta y terminó la relación. El hombre no lo habría aceptado y fue en búsqueda del hijo de ambos, para cometer semejante tropelía le habría quitado el termo con agua caliente y se lo habría tirado en el abdomen provocándole serias heridas, después se habría llevado al niño.La joven más tranquila, ayer por la tarde habló con El Sol, para agradecer a todas las personas que la ayudaron en el problema y a nuestro medio por visibilizar la situación de violencia."Después de la nota en el diario concurrí a la seccional Séptima a realizar las denuncias por violencia de género y me presenté en una audiencia, él llegó y trajo a mi bebé, luego quedó detenido y cuando salí de Tribunales, tanto la hermana de él como la pareja actual me amenazaron", detalló.Con respecto al estado de salud de su hijito contó que se lo ve en buenas condiciones pero tiene turno en el médico pediatra para un examen más exhaustivo."La jueza resolvió una restricción, la pareja actual me dijo que la iba a pagar, pero ahora estoy mucho más tranquila, tengo que curarme de las heridas por el agua caliente, pero ahora estoy protegida y con mi bebé y lejos de ese hombre violento", precisó.