La FAA pedirá que se declare la emergencia en el departamento Islas

Tras las fuertes lluvias de enero en la provincia y las inundaciones en los campos, el sector se reunió este viernes en Villaguay para hacer un diagnóstico de las consecuencias en los diferentes sectores de la provincia.



Ante la consulta, Guía explicó que el foco estuvo puesto principalmente en el estado de los caminos y en las pérdidas productivas. Respecto de este último punto, adelantó que si bien en departamentos como La Paz y Uruguay se registraron pérdidas muy grandes, decidieron pedir que el Gobierno provincial declare la emergencia en Islas del Ibicuy.



"En la zona de Islas el agua avanzó fuertemente, y sumado a que los productores ya vienen castigados y se vieron obligados a trasladar la hacienda, solicitaremos a la brevedad que se declare la emergencia, ya que significa otorgarles una herramienta más para hacerle frente a las obligaciones que se le vienen", detalló. Preocupación por la trama vial Debido a que las intensas lluvias también deterioraron significativamente los caminos rurales de la provincia, durante el encuentro los productores manifestaron su preocupación a futuro por garantizar que tanto la soja de primera, el maíz y el arroz lleguen a destino.



"Hoy se ve una preocupación por parte de los productores, y esto se mezcla con el impuesto inmobiliario rural", dijo Guía y agregó: "Hoy está planteado por el Gobierno provincial en un 40 por ciento, y con toda la razón del mundo, los productores lo ven como excesivo, teniendo en cuenta que en muchos casos están ellos mismos arreglando las alcantarillas y tapando pedazos de caminos".



En este sentido, adelantó que como primera medida se enviará a Vialidad provincial los problemas puntuales, para que mediante el trabajo de los zonales se logre la transitabilidad, al menos, en los principales caminos.



"La idea es optimizar los recursos, que sabemos que son pocos, para garantizar que las cosechas lleguen; sobre todo porque los productores vienen de años difíciles, no solo por la sequía y ahora las abundantes lluvias, sino por la presión tributaria de los Gobiernos nacional y provincial", explicó. Economías regionales Otro de los puntos tratados durante el encuentro de este viernes fue la grave situación por la que atraviesan las economías regionales. Al respecto, Guía aseguró que la citricultura se vio muy afectada por los altos niveles de humedad registrados en la actual temporada estival.



"Cuando pasan estas cosas el sector se ve afectado y necesita más plata, en un contexto donde el mercado está deprimido y las exportaciones no salieron como se esperaba", dijo.



Respecto del arroz, el presidente de FAA adelantó en diálogo con esta Agencia que este miércoles en la reunión que mantendrán con el secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, pedirán la suspensión por 180 días de las retenciones.



"El arroz si bien es amigo del agua, es enemigo de los días nublados; y durante enero prácticamente no hubo sol. Esto llevó a registrar pérdidas arriba del 20 por ciento y la única manera de compensar -sin declarar la emergencia- es suspendiendo las retenciones y que esa plata vuelva al productor para que la reinvierta", finalizó.