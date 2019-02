Argentina negocia con cinco países para venderles el avión Pampa

La Argentina negocia con Guatemala , Perú , Uruguay , Bolivia y los Emiratos Árabes para la venta de los aviones Pampa que fabrica en Córdoba. Sin embargo, no hay ningún acuerdo firmado ni operaciones cerradas. Fuentes del Ministerio de Defensa y de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) confirmaron a La Nación que las conversaciones tienen distinto grado de avance pero, "por ahora, no hay confirmaciones".



Los formatos de las negociaciones no son todos iguales; incluso uno de los puntos que se analiza es si Fadea fabricará sola o en sociedad los aviones Pampa. En diciembre pasado la empresa entregó tres IA63 a la Fuerza Aérea, los que fueron destinados al Escudo Norte para la lucha contra el narcotráfico.



La gestión de Fadea trabaja para conseguir negocios por fuera del Estado, como los que logró acuerdos de readecuación de cabinas de aviones de la división argentina de Latam y mantenimiento de ruedas de Flybondi. También cerró la venta de aeropartes a la israelí IAI. En paralelo, producirá aerogeneradores.



Para fabricar el Pampa y venderlo hace meses que hay negociaciones con la sudafricana Paramount Group, con el gobierno de México y con Alemania. El ministro Oscar Aguad dijo a este diario, en diciembre, que "hay interés de varios países limítrofes y del norte de América Latina" en los Pampa, "pero los quieren ver volar; no podemos vender lo que no usamos".



En las conversaciones para asociaciones de fabricación también las opciones difieren; por ejemplo Sudáfrica está interesada en reversionar el avión, hacerlo multifunción y con menor costo. Los mexicanos producen autopartes y quieren ser proveedores en la alianza.



"Para 2023, queremos que el 50% de la producción de Fadea sea para exportar", dijo Mauricio Macri en diciembre en el acto de entrega de los Pampa a la Fuerza Aérea cuando reveló las negociaciones en marcha.