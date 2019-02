Su hija y su nuera se raparon para acompañarla en tratamiento contra el cáncer

Lourdes Zapata es una vecina crespense a la que se le diagnosticó cáncer de mama. "Todos los días la sigo luchando y lo seguiré haciendo. Tengo mucha fe en Dios, soy creyente y sé que no me va a soltar la mano", contó días pasados. Debido al tratamiento que está recibiendo, ha perdido su cabello, por lo que su hija Brisa Romero y su nuera Macarena, a modo de solidaridad y para acompañarla, decidieron también raparse su cabello."A la decisión la había tomado cuando mi mamá empezó con los tratamientos. Fuimos a la peluquería, sin que ella se enterara. La veíamos triste, tenía un turbante, porque no quería mostrar su cabeza y fue ahí que le dijimos que nosotros también nos habíamos 'pelado'. En un primer momento nos retó por la decisión, pero después lo comprendió, tuvo otra mirada y eso, fue suficiente para mí", expresó Brisa a ElObservador.Por su parte, Macarena agregó: "La idea es mantenernos así, hasta que a ella le crezca nuevamente el pelo. Queremos acompañarla en todo el proceso, mientras esté 'pelada', nosotras también lo vamos a estar. Hay gente que nos cruza por la calle y lo ve raro, piensan que nosotras estamos enfermas, incluso en una ocasión estábamos en Paraná e íbamos con un turbante, para protegernos del sol y se paró un muchacho para preguntarme si era la hermana y si me había rapado por ella. Es una forma de apoyar a mi suegra y demostrarle que no va a estar sola", sostuvo.Comentaron que Lourdes, "clínicamente está bien, pero los tratamientos la tienen mal, termina muy cansada, pero de ánimo está bien, con el apoyo de su familia y amigos, que para ella es fundamental", acotaron.? Además, han iniciado una cruzada solidaria?? (Romero) Sí, para que siga con el tratamiento, se organizó la venta de una rifa solidaria. Esperamos que con lo que se recaude, se pueda saldar. Por otra parte, estamos juntando juguetes, que es algo que nos surgió, para ser llevados a los niños que están internados en el Hospital San Roque de Paraná. Juntamos desde peluches hasta cajas de lápices usados. La recepción de estos elementos sería durante todo febrero y a la entrega la haríamos en los primeros días de marzo. Nos pueden contactar por el Facebook: "Brisa Romero".