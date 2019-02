Kayakistas cuidan el medio ambiente y recogen residuos en el río Paraná

Un grupo de vecinos de Crespo y la región, emprendieron una iniciativa por demás llamativa: mientras realizan sus prácticas náuticas en kayak, juntan bolsas, botellas y otros desechos, que irresponsablemente otros tiran al río Paraná.El cardiólogo Dr. Julio Santos y los comerciantes Daniel Schaab y Miguel Goette, en diálogo con El Observador, contaron detalles de esta acción solidaria. Aclararon que "no somos los únicos que hacemos esto. Hay mucha gente que lo viene haciendo, incluso en Paraná hay un movimiento de personas que le gusta disfrutar del río y también realizan esta tarea, pero estamos interesados que esto siga, porque realmente es muy triste ver la contaminación que tiene el Paraná, no solamente en lo químico, sino también por la gran cantidad de botellas, bolsas, partes de coches. Es increíble lo que hemos encontrado. Daniel (Schaab) es un apasionado del kayakismo y también de la fotografía, por lo que documenta todo lo que hacemos, que lo realizamos porque nos gusta la naturaleza, para cuidarla y no a los fines que nos feliciten" remarcó el Dr. Santos en el inicio de la entrevista.? ¿Se puede identificar a quienes usan el río de "basurero"?? (Schaab) Quizás en las guarderías de lanchas, tendrían que implementar algún premio a la persona que cuando regrese, tenga una bolsa de residuo con los desechos que recolectó y darle aunque sea un mínimo reconocimiento?? (Santos) Creo que el gobierno y los responsables de cuidar lo que es el río y el medio ambiente en general, deberían hacer un poco más de vigilancia y educación en esto. Lamentablemente hay algunos pescadores deportivos que no toman conciencia y arrojan basura. Queremos generar la idea que lo que va con uno, en una excursión de pesca, tiene que volver, por más que ya sea un desecho. Ocupa poco lugar, pero debe ser traído?? (Schaab) Muchos van a pescar, toman una cerveza y tiran las latas al río. La idea es concientizar. Mi objetivo, cuando me sumé a esta actividad, siempre fue interactuar con la naturaleza. Muchas veces no tomamos real dimensión de lo que tenemos a nuestro lado y nos pasa cuando vamos a la montaña y quedamos boquiabiertos mirándola y hablás con un mendocino y te dice, "sí, pero ustedes tienen el río Paraná". Y tiene razón, por todo lo que tenemos acá, más a los que nos gusta la naturaleza? Vemos cosas que gente pagaría por observarlas?? ¿Cómo hacen para cargar lo que van juntando?? (Santos) Tratamos de compactar lo más que podamos, porque la capacidad de los botes no es grande, sin embargo traemos mucho. A las botellas plásticas las vamos aplastando y tenemos redes elásticas que permiten ir aumentando la capacidad?? ¿Qué es lo que más les atrae de esta actividad deportiva-recreativa?? (Goette) Ingresé al grupo por invitación de Daniel (Schaab). Dejé en su momento otras actividades deportivas, como el fútbol, por problemas de rodilla y de golpe apareció esta oportunidad, me entusiasmé, porque me gusta estar también en contacto con la naturaleza, por la tranquilidad, porque es un beneficio para la salud?? (Santos) En realidad, el hecho de estar haciendo una actividad que a uno lo distrae, es bueno desde el punto de vista psicológico, más allá del esfuerzo físico que podamos hacer. Si bien muchas veces hacemos remadas de intensidad, con las que puede haber exigencias considerables, la mayoría de las veces es más que nada el disfrute psicológico, compartir con amigos y eso beneficia a uno desde lo anímico. A mí en lo particular me ha permitido descubrir lugares que si no fuesen por el kayak, serían imposibles de conocer, ni siquiera una persona con una lancha puede llegar. Muchas veces hicimos nuestros propios caminos cuando hay crecientes?? ¿Qué deben hacer los interesados en sumarse a esta iniciativa?? (Santos) Nos pueden encontrar en Facebook, "Miguel Angel Goette", "Daniel Schaab" o "Julio Santos" o consultarnos los sábados en el Club Náutico de Diamante. Ese día, salimos a partir de las 6.30 o 7.00 y volvemos a las 18.30 aproximadamente y si llueve, tiene que ser muy intenso, para que no vayamos. En invierno, con heladas y mucho frío, hemos salido igual. Aclaro que lo hacemos como divertimento y recreación, pero le damos la seriedad que corresponde?