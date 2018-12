Advierten sobre los peligros de regalar juguetes que se conectan a internet

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) junto con el centro Internet Segura for Kids (IS4K) han elaborado un manual en el cual se explican las buenas formas del uso de los juguetes conectados , en la que advierten sobre sus riesgos de uso como el uso de información personal que hacen.En Navidad y Reyes los juguetes que permiten conectarse a Internet y a otros dispositivos pueden ser un buen regalo para los más pequeños.Sin embargo,

Los móviles o tablets no deben ser considerados un juguete

Cuáles son los riesgos de los juguetes conectados

Cómo proteger a los niños



Los juguetes conectados, debido a la interacción que crean con los menores al permitir acciones como acceder a videojuegos en línea,Gracias a esta conexión, algunos juguetes son capaces de reconocer la voz o los movimientos del menor, reaccionar a sus órdenes, responder sus preguntas (por ejemplo un muñeco interactivo o un robot programable), ver la imagen captada por sus cámaras integradas en una aplicación en el móvil (por ejemplo un dron), acceder a juegos o aplicaciones de comunicación en Internet (por ejemplo un smartwatch o una tableta infantil), etc.En este grupo no entran otros juguetes tecnológicos sin conexión como por ejemplo un coche dirigido por control remoto, o un muñeco que reacciona a órdenes sin conectarse a Internet ni a otro dispositivo. Tampoco otros dispositivos digitales como reproductores de video, smartwatches, móviles o tablets, que no son juguetes.Estos juguetes pueden disponer de cámaras o micrófonos integrados, lo que podría permitirles recoger imágenes y sonidos continuamente, y enviarlos a servidores de la empresa fabricante sin autorización. Por eso se recomienda desactivar el juguete cuando no se esté utilizando.Los fabricantes también deberían proteger adecuadamente la información para evitar accesos no autorizados por parte de otras personas. De la misma manera, en su política de privacidad debe quedar claro el uso y tratamiento que van a dar a estos datos.Por otra parte, las propias conexiones del juguete (WiFi, Bluetooth, NFC, etc.) deben estar protegidas, por ejemplo cambiando las contraseñas por defecto, para evitar que cualquier otra persona pueda conectarse al juguete y acceder a los datos recogidos, o incluso entrar en contacto con el menor.Los adultos deben elegir y manejar los juguetes conectados teniendo siempre en cuenta una serie de premisas, como la edad recomendada, las instrucciones técnicas, y si el juguete tiene una función educativa o va a mejorar el entretenimiento del menor.En cuanto a su configuración, se debe bloquear el acceso a otras personas a nuestra red WiFi y usar los recursos que tenga el juguete, como contraseñas y actualizaciones, para mejorar su seguridad.

Todo el tiempo los padres deben estar pendientes del uso que sus hijos hacen de estos dispositivos

Es necesario comprobar y eliminar los registros de datos periódicamente y, sobre todo, apagar el juguete una vez que se haya usado.También hay que procurar descargar las apps desde los sitios oficiales, y controlar las calificaciones de otros usuarios.El informe explica también que durante el juego los padres deben estar pendientes del uso que sus hijos hacen de estos juguetes. Deben vigilar las conductas que puedan suponer un riesgo y corregirlas, educando en valores saludables para el juego y estando abiertos a una comunicación fluida con el niño sin que este sienta miedo o vergüenza de lo que haya podido hacer durante el juego.Asimismo, desde INCIBE recomiendan también a los padres que compren este tipo de juguetes para una función determinada y no por capricho, algo que no consideran responsable.