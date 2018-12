Vacaciones: Qué hacer y qué no frente a accidentes frecuentes

Accidentes de tránsito

Sociedad Difunden medidas de prevención para evitar ahogamientos y lesiones en piletas

Con la llegada de las vacaciones y el tiempo libre algunas veces pueden ocurrir imprevistos. Es decir, distintos tipos de accidentes de gravedad variable que involucren tanto a adultos como a niños.Según la Asociación Argentina de Cirugía es importante estar alertas para minimizar las posibilidades de ocurrencia pero en caso que sucedan será fundamental estar preparados y contar con algunos conocimientos básicos para saber cómo actuar ante los mismos.Enel correcto mantenimiento de nuestro medio de transporte, respetando las habilitaciones y verificaciones técnicas según corresponda.También contar consegún su edad y tipo de vehículo (cinturones, cascos, sillas, booster). Es importante, al hacerlo aumentamos en un 70% la posibilidad de tener un accidente vial y este porcentaje se incrementa mientras más rápido vayamos.Es necesario que haya acceso a los servicios de salud en las cercanías del lugar de vacaciones y es recomendable contar con algún seguro de salud en el caso de viajar al exterior., conteniendo algún antiséptico (iodo povidona, tiomersal, agua oxigenada, etcétera), vendas, apósitos, tela adhesiva y algunos medicamentos básicos (analgésicos, antipiréticos, antialérgicos).En heridas leves: lavar, desinfectar y cubrir la heridaEn heridas de mayor importancia, primero tratar de frenar la hemorragia (compresión manual de herida y elevar el miembro afectado), si la persona no está entrenada,En caso de fracturas:. Si la fractura es expuesta, cubrir e inmovilizar En todos los casos comunicar inmediatamente al servicio de emergencias.Los accidentes más frecuentes que pueden ocurrir son traumatismos (golpes), heridas cortantes y raspones, cuerpos extraños en los ojos, quemaduras de sol, intoxicaciones alimentarias y picaduras de insectos.Con la proximidad de las vacaciones estivales, merece una mención especial el tema de las. Las más superficiales, tipo A o de primer grado son las más frecuentes. Se manifiestan por el dolor y enrojecimiento en la zona afectada. Son las típicas quemaduras de exposición al sol o por contacto con líquidos calientes. En el caso de ocurrir,Con respecto a las(las que suelen cursar con diarrea, malestar estomacal y náuseas) el reposo alimentario y la buena hidratación suelen ser suficientes. Si los síntomas no remiten o los vómitos son muy frecuentes, es necesario acudir a la consulta médica.Si la intoxicación fuese por productos químicos ingeridos (cáusticos, detergentes, etcétera) recordar no provocar el vómito y requerir con urgencia a la asistencia médica(arena, tierra, polvo) usualmente el lagrimeo y el parpadeo solucionan la molestia. Como medida accesoria se puede lavar con agua corriente. Es importante tener en cuenta que. Si la molestia persiste, acudir a la consulta oftalmológica.AnteDe ser posible, capturar el espécimen o tomar una foto con buen detalle del mismo para su identificación.Aquí nos referimos a las asfixias y las inmersiones violentas (clavados de altura, deportes motonáuticos etc), estas últimas pueden causar traumatismos de diversa gravedad que casi en todos los casos requerirán rescate y asistencia por personal entrenado.En cuanto a la, -una vez realizado el rescate y mientras se aguarda la llegada de personal capacitado-Hay múltiples accidentes que pueden ocurrir durante las vacaciones. De grado variable de gravedad, teniendo en cuenta que los más vulnerables son los niños y los ancianos. Por tanto la mejor herramienta es la prevención y en la medida de lo posible conocer algunas técnicas de asistencia básica (RCP, curación de heridas,etc). Asimismo alertar a los servicios de urgencia de forma rápida contribuye a disminuir la morbimortalidad de estos eventos.