La Navidad en la que jóvenes de localidad entrerriana no festejaron en boliches

La localidad de General Ramírez, Capital Provincial de la Juventud, fue escenario este 24 por la noche de una movida diferente. Es que tras los festejos familiares por Navidad, los jóvenes le dijeron "no" a los boliches y concentraron las celebraciones en un paseo público.Por primera vez en esa ciudad, fue tan masiva la concurrencia de jóvenes a un paseo público, que las propuestas bailables privadas tuvieron escasa concurrencia. De hecho, la principal queja radicó en los elevados costos de las entradas.La movida inició en las redes sociales, en especial, Instagram, donde los jóvenes aseguraban que iban a asistir al Parque, y no a la fiesta privada que había sido organizada para la ocasión o el boliche que abrió sus puertas para los festejos.Pasadas las 00 del 25, y bajo una noche agradable con una temperatura superior a los 20ºC, comenzaron a llegar lentamente los primeros vehículos a un sector del Parque Evita, frente a la Terminal de Ómnibus Presidente Perón. Algunos solo daban una vuelta para "ver qué onda" y otros ya estacionaban.Así, lentamente el espacio público se fue poblando de grupos de amigos, cada uno con su música y algunos con sus conservadoras, se reunieron detrás de los vehículos a compartir tragos, risas y hasta algunos se animaron a improvisar un baile, publicóPara las 4 de la madrugada, el personal policial impidió el ingreso a ese espacio del Parque. Varios autos con sus equipos de música hacían de DJs y hasta se improvisó un puesto de venta de bebidas. La fiesta ya estaba "ATR".La reunión continuó casi sin ningún tipo de incidentes, hasta pasadas las 6, cuando el día ya le estaba ganando por completo a la noche.Durante los operativos de control de alcoholemia que se realizaron, instaron a los jóvenes a dejar sus autos en el lugar y regresar a casa caminando.Quedó a las claras que no siempre es necesario pagar una entrada para reunirse, festejar y pasarla bien.