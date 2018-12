A un año del fenómeno ocurrido a un menor, habrá vigilia OVNI en Hernandarias

Observación en el río

El Instituto Planificador de Encuentros Cercanos (IPEC), que investiga diversos fenómenos, convoca a sumarse a una vigilia OVNI, que se llevará a cabo en la ciudad de Hernandarias. Se realizará el fin de semana de los días 12 y 13 de enero próximos y contará con la presencia de Emanuel Giudice, un integrante local del IPEC.La única condición para participar de la Vigilia OVNI en Hernandarias, es ser socio del IPEC (podés ver las condiciones, aquí: http://ipec.com.ar/hazte-socio/ La convocatoria fue difundida por el IPEC que dio a conocer un comunicado. "El IPEC, agrupación de investigación de Paraná, invita a sumarse a este trabajo de campo de dos días", indica el escrito y agrega que se realizarán entrevistas "a testigos de apariciones OVNI en la zona, y se llevará a cabo la Vigilia OVNI que se realizará durante la noche y madrugada del sábado. Los participantes estarán embarcados en lanchas y haciendo vivacs en zona de islas, buscando ampliar y repetir las observaciones, obtenidas en ocasión del trabajo sobre la "luz del Correntoso", explicaron en el comunicado.

El fenómeno que extrañó en 2017

¿Teleportación u OVNI?

Ni la Policía ni la Justicia tienen una respuesta racional para el extraño suceso que ocurrió el lunes 22 de mayo del año pasado en Hernandarias: un adolescente de 13 años asegura que de un momento a otro apareció en el otro extremo de la ciudad.El muchacho había ido a una casa aledaña a su domicilio. Como no regresaba, su hermano mayor fue a buscarlo. El mayor cerró la puerta, mientras el otro lo esperaba atrás, pero cuando el primero se dio vuelta, no lo encontró.Intentaron varias veces llamarlo a su celular pero estaba apagado, hasta que lograron comunicarse. No transcurrieron mucho más que cinco minutos. Entonces, el joven, alterado, les dijo que estaba en una garita de colectivos en una de los dos accesos del pueblo pero no podía identificar cuál. Finalmente lo hallaron, a un kilómetro y medio de su casa, en estado de shock Especialistas señalaron en ese momento que lo ocurrido en Hernandarias sería una prueba del "fenómeno OVNI". Así lo afirma una estudiosa del fenómeno OVNI y fundadora del Museo OVNI de Victoria. "La ciudad es ribereña, y por alguna cuestión estos fenómenos se dan siempre sobre el río, sobre las aguas", explicó Pérez Simondini.