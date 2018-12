Consejos de Bomberos para evitar accidentes en estas fiestas

Cada año durante diciembre, las guardias de los hospitales reciben cientos de menores afectados por el mal manejo y uso inadecuado de juegos pirotécnicos. Las lesiones más comunes relacionadas a esta problemática se dan por el uso de pirotecnia no autorizada, afectando con mucha frecuencia las manos, ya que estos explotan antes de que los puedan arrojar."Hay varios lugares en los que está prohibida la pirotecnia, ojalá que se pueda cumplir", aseveró el hombre a. Entre los elementos más peligrosos, dijo, están "los globos aerostáticos. Son un peligro, no sabemos dónde caen. Generalmente pueden hacer de tres a cinco kilómetros, a partir de los 100 metros toman una velocidad increíble. La mayoría cae en campos, quinchos y ahí hay que actuar".Pidió que en caso de que no explote la pirotecnia "no acercarse, no agarrarlos, para evitar males mayores"."Están apurados para salir a celebrar con amigos, con familiares y no respetan semáforos; la mayoría de los hechos se registran en cruces de calles con semáforos. Dejan víctimas fatales, gente con amputaciones. Pedimos que vayan despacio, aunque tarden unos minutos más; los van a esperar".Además