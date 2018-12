Beba fallecida en guardería: "La dejé con una sonrisa y me la entregaron muerta"

Policiales Beba de cinco meses falleció en una guardería

La madre de, a un mes de la tragedia, exigió que se investigue el fallecimiento de su hija debido a que"Salí a buscar pruebas, a golpear puertas, a buscar personas que no me daban datos, hasta que hoy puedo decir que nos presentamos como querellantes junto a los abogados José Ostolaza y Pablo Sotelo para aclarar qué sucedió", afirmó María Delfina Romero en una entrevista con. "A las 19, la directora del jardín me envió un mensaje diciéndome que mi hija se había ahogado con la mamadera, que fuera rápido a Emergencias. Cuando llegué, hicieron todo lo que pudieron pero no pudieron salvarla y el médico nos explicó que había dos opciones:", rememoró."En ese momento no pensé en otra cosa que no fuera llorar a mi hija", confesó. "Al día siguiente, hablé con la directora del jardín, quien me cambió la versión, nuevamente. Ya con la cabeza más fría empecé a tener mis dudas", continuó.Y en ese sentido reveló que. "Ahí comencé a dudar", aseguró.

"Mi hija era una nena totalmente sana, pura sonrisa"

La búsqueda de respuestas

"Después de enterrar a mi hija, tomé coraje y fui hasta la guardería, que es el mismo domicilio de la directora. Hablé con ella y por tercera vez cambió su versión", remarcó Romero.Según explicó, la responsable de la guardería no le facilitó los nombres de las trabajadoras del lugar, por lo que fue ella misma quien comenzó a investigar, a rastrearlas por Facebook hasta averiguar sus domicilios y presentarse ante ellas en busca de explicaciones, de respuestas."Una de las empleadas me tomó de las manos y me dijo `yo te voy a contar la verdad´", recordó la mamá de la beba fallecida, pero según denunció, la declaración espontánea de esa trabajadora no cuenta en el expediente judicial.De acuerdo al relato de una de las empleadas de la guardería, Romero reconstruyó cómo transcurrieron las horas de su hija en la guardería ubicada en calle Corrientes 229, en la ciudad de Villaguay."La dejé con Florencia, a las 13.20 ella le preparó la leche y a las 13.30 llegó Agustina, otra empleada, y la primera le dice que le dé la mamadera porque si no iba a empezar a llorar. Le dio la leche y la tenían upa pero cuando viene, y como María Jesús comenzó a llorisquear,, repasó."María Jesús siguió llorando hasta quedarse dormida. Calculan que a las 16, volvió a llorar y cuando Agustina quiere ir a buscarla, la directora le dijo que no."Ella (por la empleada) cree que María Jesús habrá llorado tres minutos y no la escucharon más. A las 16.40 la directora le pide a Agustina que vaya a revisarle el pañal porque ya iba a ir la madre a buscarla, pero, continuó la mujer.

"La acostaron cuando recién había tomado la leche, y boca abajo"

Para Romero, según lo que supo de boca de una de las empleadas de la guardería, "una de las docentes la gira desesperada y"."La pasaron a un cambiador para continuar con la reanimación y María Jesús seguía vomitándose hasta que le dijo que `no podía hacer más nada´. Ahí llamaron al servicio de Emergencias pero ya no había más nada para hacer", relató.A un mes de la tragedia, María Delfina Romero exige saber qué paso con su beba.apuntó, al tiempo que denunció: "Es más fácil encajonar una causa y decir que fue una muerte súbita y que se cierre todo"."La maestra me dijo que ella no hubiera tenido que hacer caso cuando le dijeron `no la busques, dejala llorar´. Estoy buscando la verdad, no culpables", aclaró la mujer."Que me expliquen cómo le cambiaron el pañal y la ropa vomitada cuando se estaba muriendo", remarcó.Esas son las pruebas que espera María Delfina Romero. Respuestas para que su hija "pueda descansar en paz"., cerró.Para el próximo sábado 29 a la 18 está prevista una movilización a la guardería.