Imágenes escabrosas: Retiraron carne putrefacta de un frigorífico entrerriano

Integrantes de la Cooperativa de Trabajo Frigorífico Equino de Entre Ríos LTDA. Junto a bomberos de Pacheco y Gualeguay, además del personal del municipio de Gualeguay, llevaron a cabo este sábado, un importante operativo para la limpieza de las instalaciones.En las imágenes se observa cómo con palas mecánicas, retiraron gran cantidad de toneladas de carne en descomposición que permanecen aún en las cámaras frigoríficas desde hace más de un año."El olor a putrefacción es impresionante", aseguraron testigos a"Trabajaron bomberos de Pacheco que son especializados para este tipo de tareas, bomberos de Gualeguay y personal del municipio. Los primeros en ingresar fueron los bomberos con equipos autónomos, es decir con máscaras de oxígeno porque no se podía respirar por el olor a putrefacción, después, con los zampi y las cargadoras, toda esa carne fue llevada a una cava de 10x10 metros y 6 se profundidad, ubicada en un predio de la planta", detalló a, Rubén Magallán, integrante de la Cooperativa."No se arrojaron productos sobre esa carne para que sean los mismos microrganismos los que la consuman, porque todo esto se hizo de acuerdo al protocolo de Medioambiente de Provincia", explicó.Se recordará que unos 80 ex empleados del Frigorífico Equino Entre Ríos S.A, conformaron una cooperativa de trabajo a los fines de recuperar su fuente laboral.Luego de la presentación de la quiebra del frigorífico equino FEERSA, que tuvo lugar en noviembre, el pasado martes arribaron desde Buenos Aires los síndicos, quienes, junto a los ex empleados del Frigorífico equino, organizados actualmente en una cooperativa, constataron el estado de las instalaciones. Asimismo, se hicieron presentes los abogados que representan a la Cooperativa de trabajadores, los Dres. Federico Villanueva, y Juan Ignacio Weimberg.Así también, este viernes estuvieron el viernes en la planta, el intendente Federico Bogdan junto a personal de DICSA, la Directora de Medio Ambiente, Verónica Gómez, integrantes del Foro Ambiental y SENASA, entre otros.La Cooperativa de Trabajo Frigorífico Equino de Entre Ríos LTDA fue inscripta en el INAES, es decir, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que es el ente que regula las cooperativas y mutualidades."El camino sería conformados ya como cooperativa, cuando se inicie el proceso de quiebra, nos presentamos y vamos a solicitar la explotación del frigorífico. La idea es explotarlo nosotros, obviamente tenemos plan de viabilidad, inversor y demás, que es condición sine qua non para empezar a trabajar. Estamos organizados, tenemos todo para arrancar: Personal idóneo, la cooperativa inscripta, los depósitos hechos, todo listo para que nos lo otorguen, pero tenemos que esperar la decisión del juez", habían asegurado los trabajadores aLas instalaciones del frigorífico permanecen completamente abandonadas, y han sido blanco de robos e incendio intencionales. En las imágenes se observan los escritorios dados vuelta, documentación destruida y el deterioro de las máquinas de trabajo."Estamos cuidando para evitar que se siga robando, ni saqueando, por lo que han hecho en el frigorífico. El dueño que debería preocuparse por esto que hacemos nosotros no lo hace. Pero evidentemente a él le conviene que se destruya todo para entorpecer la reapertura de algo que le puede llegar a hacer competencia. Sabemos que él tiene otro frigorífico", remarcaron los interesados en reactivar la planta.