Pesar por la muerte del creador del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concordia

Mariano Goldfarb, su hijo, fue quien comunicó la noticia en la red social Facebook con un emotivo mensaje: "Quiero informarles a todos, que papá José Goldfarb, acaba de fallecer, fue largo el camino, pasamos tres años excelentes en familia, gracias Dios por tanto, gracias papá, abuelo y marido de primera".



José Goldfarb, en el 1991, dio inicio a las actividades en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Concordia, fue el jefe del cuerpo hasta hace un tiempo, luchaba contra una dura enfermedad desde hace 3 años, destaca El Sol.



"Su legado continúa en la ciudad dejando un cuartel de bomberos voluntarios equipado y con edificio propio que se ha destacado por ser uno de los mejores de la provincia y porque no del país", pusieron relevancia.



Estuvo al frente de Defensa Civil y volcó toda su experiencia y su gestión con eficiencia en inundaciones, incendios y contingencia de su querida Concordia. Fue uno de los pioneros en colaborar en los operativos de ablación de órganos que permitieron que varias personas continúen con vida, resaltan.



"En el Día del Amigo José era el encargado de congregar a los mejores hombres y mujeres que hacían su aporte a la sociedad para entregarles una distinción, tradición que se perdió en estos últimos años", mencionan.



En octubre del 2014, el Concejo Deliberante le reconoció los servicios prestados a la comunidad desde la Asociación Bomberos Voluntarios de Concordia y Defensa Civil.



En ese entonces, los ediles consideraron que la labor realizada por José Goldfarb en Bomberos Voluntarios de Concordia es conocida por toda la ciudadanía; y que la sola mención de trabajar por el bien común de forma voluntaria, asistiendo, protegiendo y acompañando a vecinos en cualquier situación que ponga en riesgo su vida es motivo suficiente de admiración. Posee una extensa y rica obra humana y es un ejemplo de descubrimiento del prójimo, se leyó en el recinto.



En ese momento, Goldfarb expresó ante tal distinción: "Es una caricia al alma terrible. Me da fuerzas para seguir adelante, para seguir luchado, rogarle a Dios que me siga dando esta oportunidad y cerrar la idea que uno tiene para un Cuerpo de Bomberos tan querido". Luego le agradeció a su familia, en especial a su esposa Marta. "Últimamente le tocó pasar las de Caín y nunca bajó la guardia, siempre dándome manija, exigiéndome que vaya al cuartel, que iba a estar bien", contó.



El Sol.