Hospital Fidanza realizó un pesebre viviente: "Los abuelos fueron protagonistas"

En el Hospital Fidanza, ubicado en Colonia Ensayo, se realizó un pesebre viviente. Los abuelos y las abuelas que se alojan en el lugar fueron los protagonistas.



Jorge Cáceres, director, explicó a Elonce TV que "esto es algo que moviliza mucho. Ver a las familias, a los abuelos, a todos contentos y felices como quizás nunca los hemos visto, nos satisface muchísimo".



Comentó que "el objetivo era estimularlos, que no pierdan capacidades, que puedan expresarse con sus manos, su canto, a algunos les encanta actuar. Ellos hacen actividad física, musicoterapia, reiki y otras actividades. Los chicos de Enfermería captaron esos talentos y los plasmaron en este pesebre".



"Participan los abuelos, los empleados, los hijos de empleados. Hay muchos actores, pero los protagonistas son los abuelos", señaló.



Dijo que "pedimos a las familias que se acerquen, que no nos dejen solos con los abuelos. Si bien ocupamos una parte muy importante en la vida de ellos, no podemos reemplazar el afecto de la familia".



Después del pesebre, disfrutaron de un rico asado con cuero que entregó la cooperadora del hospital. Elonce.com