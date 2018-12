Remataron vehículos y parte del inventario de Cotagú

Luego de una serie de trámites, este viernes se efectuó el primer remate de bienes de la histórica empresa láctea de Gualeguaychú. Estuvieron presentes ex empleados que no podían creer que en el lugar por donde entraban los camiones con leche proveniente de tambos de la zona, se estuvieran rematando elementos que usaban diariamente.



Uno de los ex operarios manifestó "vivir una sensación de angustia imposible de explicar", mientras que un ex compañero indicó que un grupo de ex trabajadores de la planta cobró hace pocos días el fondo de desempleo de 4.220 pesos.



Se remataron dos vehículos que utilizaban en la cooperativa. Una camioneta VW Saveiro que se pagó cerca de 160.000 pesos y una Renault Express a un precio sensiblemente inferior. También se remataron tres tanques térmicos de los camiones que transportaban la leche desde la tranquera del tambo hasta la industria. También salieron a la venta nueve heladeras, las sillas del Consejo de Administración, además del mobiliario de la administración, balanzas, tres cuerpos de estantería y tachos de leche. (El Día)