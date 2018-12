Vecinos aseguran que hay menos fiestas electrónicas en Sauce Montrull

A nueve meses de la implementación de la resolución que establece normas para fiestas particulares, los vecinos de Sauce Montrull destacaron el cumplimiento de la medida.El texto fue rubricado a fines de marzo entre el Ministerio de Gobierno, que conduce Rosario Romero, y el presidente comunal Carlos Salas, se recordó en un comunicado.Como en cualquier ciudad que tiene una ordenanza. Hemos logrado un código de convivencia que nos permite respetarnos entre nosotros y dejar de hablar de la zona gris o vacío legal", contaron los vecinos autoconvocados.. Y como se achicó el margen de horas, ya no les conviene hacerla", expresan los vecinos.", ejemplificaron."Las fiestas electrónicas eran un bumerán. Porque se las legislaba o iban a tener que pasar una tragedia para que se tomen medidas. Por suerte ocurrió lo primero. Ahora siguen habilitándolas y faltan aceitar algunos detalles. Por ejemplo controlar los decibeles, el ingreso de menores", opinaron.Y ejemplificaron: "El día después de la fiesta de disfraces organizaron una fiesta y no tenía servicio de enfermería, ni una ambulancia había. Y eran 500 personas. También tendrían que analizar las habilitaciones que están pegadas a las rutas nacionales. Hay casos donde las personas fuera de sí se ponen a bailar arriba de la ruta. Y no ponen adicionales de la Policía".