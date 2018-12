Ludopatía: "No hay conciencia de riesgo, no se decide razonablemente"

Días atrás, una mujer de unos 40 años dejó a su pequeño hijo de siete años en un local de comidas rápidas, ubicado en la peatonal de la capital entrerriana. Tras la intervención policial se descubrió que estaba en la sala de juegos de azar.







Este jueves se conoció otro caso similar, pero ocurrió en la ciudad de Federación. Vecinos denunciaron que había una bebita sola en el interior de un automóvil que estacionado frente al casino. Su madre, de 24 años, estaba junto a una amiga en el sector de las máquinas tragamonedas.



La adicción al juego, conocida como ludopatía, es un problema que crece y preocupa. En Entre Ríos, 800 personas pidieron ser excluidas de casinos y salas de juegos por este problema.



Mario Sarli, psicólogo, indicó a Elonce TV que "la mayoría de las personas tenemos una relación saludable, lo que se llama juego responsable, recreativo. Participamos de juegos de cartas, de dados, compartimos con la familia, con amigos. Uno hace el juego recreativo y responsable. Cuando el juego adquiere connotación de riesgo, adictiva, se hace de manera gradual".



"Las personas que van comprometiendo su relación con el dinero, con la mentira, con el ocultamiento, donde va perdiendo paulatinamente la pérdida del control. Cuando el juego se convierte en compulsivo se va dando una pérdida del yo, no puede tener un control sobre el deseo, sobre los impulsos. Esta posición gradual es a la que se va llegando pero comienza con pequeñas manifestaciones de perder dinero, de volver a jugar, recuperar pero volver a jugar. El compromiso con el juego se va convirtiendo en trastorno", remarcó.



En ese sentido, destacó que "la persona que pierde la relación con el juego responsable y se va convirtiendo en un jugador compulsivo, padece de un trastorno. Esto tiene las características de un comportamiento adictivo porque todo gira en torno al juego. Todo gira en lo que tienen que hacer, en el dinero que tienen que recuperar y es tal el nivel de ese trastorno que puede perder la conciencia de lo que está jugando. Pierde el sueldo, pierde el auto, adquiere préstamos impagables, se llega a comprometer el vínculo laboral con el familiar. Ahí se toca fondo".



"No hay conciencia del riesgo, del dinero que se pierde, del que se toma prestado. Esa conciencia está debilitada y no puede decidir razonablemente. Operan mecanismos primarios e impulsivos. Esto los lleva a realizar actos que jamás harían bajo una condición normal, de equilibrio, por más que no tengan comportamientos visibles. Entran al casino bien vestidos, juegan, salen, pero por dentro hay una situación de peligro", indicó. Elonce.com