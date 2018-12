Tormenta provocó inundaciones en Buenos Aires

El diluvio desatado alrededor de las cuatro de la tarde sobre la ciudad y el gran Buenos Aires sorprendió a los vecinos de diferentes zonas, que sufrieron las consecuencias de la caída del agua. En Lomas de Zamora, algunas calles se anegaron velozmente.En el microcentro porteño, en tanto, la caída de lluvia obligó a los transeúntes a refugiarse en los negocios. Imágenes de diferentes barrios de la ciudad con las calles inundadas y con los vehículos con dificultad para transitar se multiplicaron rápidamente por las redes sociales.A raíz del alerta, el Gobierno porteño aconsejó tomar precauciones, como no circular por calles anegadas, no manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua, no arrojar botellas o elementos que puedan obstruir los sumideros, ni depositar residuos en la vía pública, no tocar columnas del alumbrado, cajas de luz, o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.