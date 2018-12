Siguen los tiroteos en Rosario: atacaron en inmediaciones de la Fiscalía

Parece no tener fin la violencia en Rosario. Las balaceras contra edificios públicos no se detienen. Un nuevo atentado a balazos se produjo esta madrugada en inmediaciones de la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en Montevideo al 1968. El ataque se produjo alrededor de las 2.30 y en el lugar los peritos levantaron siete vainas servidas. Este fue el segundo episodio de violencia contra el MPA. El primero se registró el 14 de agosto.Este ataque se produjo casi 24 horas después del que tuviera como blanco el frente del Concejo Municipal, en Córdoba y Primero de Mayo, donde 18 balazos dieron contra la puerta principal del Palacio Vasallo.A parte del misterioso episodio de ayer en contra del Concejo, en donde dejaron un mensaje con la leyenda "Con la mafia no se jode, la próxima es en sus casas", la saga de balaceras contra edificios o propiedades vinculadas al Poder Judicial tiene el antecedente más cercano el ataque contra el edificio donde tiene su estudio el defensor de uno de los líderes de la banda de Los Monos, en Montevideo y España, es decir a doscientos metros del lugar donde se produjo el ataque esta madrugada.