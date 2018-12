Limpiavidrios se disfraza de Papá Noel para darle alegría a grandes y chicos

Joni Araujo es un joven que se viste de Papá Noel y sale todos los días a limpiar los vidrios de los autos en los semáforos de San Lorenzo y Humberto Primo de la ciudad de Concordia. "Lo hago para alegrar a los chicos más que nada, pero veo que la gente anda loca, triste y sale a lucharla, anda nerviosa y algunos agresivos, pero gracias a Dios me dan una mano y lo toman con buena onda".



Araujo tiene 27 años vive con su madre y su hermanos y como no consiguió empleo no tuvo otra alternativa que limpiar vidrios de los coches. "Mi deseo para Concordia en estas fiestas es que lo pasen en familia, que no haya peleas, que se tenga poco o mucho que se esté unidos, no vale la pena pelear, para la ciudad pido que haya trabajo por favor".