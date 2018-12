La justicia de Concordia recibió más de 20 denuncias por abusos y acosos

Luego de la revelación sobre un abuso que sufrió hace 10 años de parte del actor Juan Darthés en una gira por Nicaragua cuando ambos trabajan en Patito Feo, Thelma Fardín se animó a denunciar el caso y desde allí tuvo un efecto movilizador hacia otras mujeres víctimas de abuso que lo habían guardado durante años.



El efecto Darthés fue la llave para visibilizar un #Me Too (yo también en inglés) concordiense. En la justicia de esa ciudad, desde la denuncia del caso por parte del colectivo "Actrices Argentinas", se han recepcionado un total de 25 denuncias de todo tipo de abusos.



"Desde que se hizo pública la denuncia de Thelma Fardín al actor Darthés, hemos recibido un total de 25 denuncias por abuso, lo habitual era una denuncia por semana", afirmó una fuente a diario El Sol.



"Son casos de abusos, acosos callejero, con la particularidad que primero lo publican en las redes sociales, como Instagram, Twitter y Facebook y después concurren a denunciarlo en fiscalía, tenemos casos de acoso como el de un remisero", informó.



El entrevistado agregó además que algunas de las denuncias datan de mucho tiempo atrás "son mujeres y chicas jóvenes en su mayoría que se animaron a hablar a contar algo que lo llevaban guardado, hay casos que los abusos provienen desde la infancia", detalló.



Consultado sobre cómo es el procedimiento en estos casos, indicó que "se inicia una investigación y si paso mucho tiempo es muy difícil y complicado porque con el paso del tiempo no hubo pericias en ese momento, tenemos entendido que algunas se presentaron también en la policía".



La fuente de la Unidad Fiscal confirmó que existe otro tipo de denuncia los que se auto - califican como los "escrachados".



"Se presentaron dos personas a denunciar a quienes los denunciaban en la redes sociales por casos de acoso y abuso, todo en el contexto de la redes sociales que es la forma habitual de comunicación", precisó.