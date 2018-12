Encontraron orina en las pilas de agua bendita de una parroquia entrerriana

Aparecieron restos de orina en las pilas de agua bendita de la Parroquia Santos Justo y Pastor, de Colón.El Padre Néstor Toler, confirmó el hecho y explicó que "a pesar de que se limpian las fuentes de agua bendita una o dos veces al día y se cambia seguido el agua de las mismas, por una cuestión de higiene, hace unos días nos encontramos con esta situación desagradable. No se puede precisar el momento, ni quién o quiénes lo hicieron, ya que el templo está abierto las 24 horas".Tras este suceso, no colocaron más agua en las pilas y los fieles ahora deben solicitarla en Secretaría. "Se tomó esa determinación por respeto a la comunidad, pero ya se normalizó todo. Se realizarán limpiezas y recambio de agua más seguido", dijo.Comentó que "no sé cuál es el objetivo de este repudiable hecho. No entiendo si es una actitud de rebeldía, de burla o de falta de educación. Todas las cuestiones se basan en el respeto y esto fue realmente vergonzoso"."Uno cree o se expresa de la manera que quiere pero en un templo, que es un lugar sagrado y responde a una comunidad, no corresponde. Es como si yo me metiera en la casa de otro a hacer mis necesidades. Si es por una necesidad corporal pueden pedir permiso, en el templo hay baño", resaltó a Radio Melody.Y finalizó: "No le doy mucha trascendencia, no quiero tomar una actitud de estar a la defensiva. Hay que aprender a convivir con esta sociedad, pero igual no quiero acostumbrarme o ponerme a conservar, lo más fácil sería empezar a cerrar el templo y así estar tranquilo, pero no. Hay que trabajar más para que estas cosas no sucedan más".