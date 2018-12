Cómo funciona el sistema que identificó a los asaltantes de "Batata" Clerc

El sistema AFIS

La Policía Bonaerense detuvo este martes a cuatro personas sospechadas de integrar la banda que perpetró un violento asalto al extenista José Luis Clerc el pasado 30 de noviembre en su casa de la localidad de Olivos.. Los detenidos están acusados de cometer asaltos violentos en distintas localidades de la zona norte del conurbano y queLos cuatro detenidos fueron identificados por las fuentes como Guillermo Vargas, Marcos Toribio Villagran, Damián Rimer y Julio Santiago Flores, todos mayores de edad y la mayoría con antecedentes.Según indicaron fuentes judiciales a Télam,que no se llevaron de la casa del ex tenista.Pero esa no fue la única tecnología que se usó en el caso. También se utilizóLas detenciones se llevaron a cabo tras una investigación compartida entre los fiscales Martín Gómez, de Vicente López, y Paula Hertrig, de Martínez, quienes tenían en la mira a los mismos sospechosos por hechos cometidos en sus respectivas jurisdicciones.

. Con esa información, este martes, detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro y de la Sub DDI Vicente López interceptaron a los sospechosos cuando circulaban por la autovía 2, a la altura de Chascomús, en la misma camioneta Renault Sandero Stepway utilizada en el hecho que tuvo como víctima a Clerc., cuatro días antes del asalto en lo de "Batata" Clerc.El fiscal Gómez realizó tres allanamientos en su búsqueda que dieron resultado negativo, y por escuchas se determinó que se escondía en el barrio Ciudad Oculta de Villa Lugano o en la villa Puerta de Hierro de La Matanza.y esta madrugada la policía los detuvo cuando viajaban por la ruta 2 en la Sandero Stepway.Los fiscales Gómez y Hertrig llegaron a la conclusión de que la banda siempre tenía el mismo modus operandi: tanto en Olivos como en Martínez, los delincuentes entraron hablando por teléfono, golpearon a las víctimas con armas y si bien en un principio se pensó que usaban copia de llaves, ahora se cree que abrían las puertas con algún plástico o tarjeta.El robo ocurrió el pasado 30 de noviembre alrededor de las 20, cuando Clerc (60), su hija de 7 años y una amiga de 8 se encontraban en el patio trasero de su vivienda, en el partido de Vicente López. Al ir hacia la parte delantera de la propiedad, el deportistay le pegaron un fuerte golpe en la cabeza, tras lo cual llevaron a las nenas a la parte trasera de la casa para que no presenciaran el robo.Mientras tanto, a Clerc lo ataron a una silla con una corbata y comenzaron a exigirle la entrega de dinero en efectivo y otros efectos personales. "Si no entregás todo, nos vamos a llevar a una de las nenas", lo amenazó uno de los ladrones al tenista en un momento. Así, el delincuente logró obtener algo de dinero que había en distintos lugares de la vivienda, además de su teléfono celular, varias alhajas y algunos artefactos electrónicos. Luego, los ladrones huyeron en un auto que estaba en la puerta y en el que los esperaba un cuarto cómplice.