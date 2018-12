Un brote de gastroenteritis afectó a vecinos de una localidad entrerriana

Un brote de gastroenteritis se registró este fin de semana en la localidad de María Grande, ubicada a 80 kilómetros de Paraná. Apuntan al agua corriente y este jueves se darán a conocer los resultados de las muestras tomadas."El pico máximo de casos se registró entre el sábado por la noche y el día domingo, cuando se registraron 176 casos. En tanto que el lunes, hubo 76, y paulatinamente mermaron las consultas", confirmó a, el director del hospital "Francisco Castaldo" de María Grande, Martín Ginestar."Se trató de un brote de gastroenteritis por el que hasta el momento no hubo casos graves que hayan requerido de una atención prolongada", señaló el médico, en comunicación telefónica con"Un hospital en el que un día domingo puede tener hasta 40 consultas, registró 176. Pero supimos dar respuesta a ese aumento, reforzamos la atención con el equipo médico, enfermeros y Farmacia, y no hemos tenido inconvenientes", remarcó.Respecto de qué pudo haber causado ese aumento de casos de gastroenteritis, Ginestar reveló que "las consultas fueron heterogéneas, porque no se lo relacionó con la asistencia a fiestas de colación, ya que también tuvimos casos de personas que no habían asistido a ningún evento"; asimismo indicó que "la franja etaria también fue heterogénea, aunque se notó un pico de consultas de personas de 18 a 50 años".Por tal motivo, según valoró el responsable del hospital, "existe la hipótesis como probable causa haya sido el agua corriente"."Contactamos al municipio de María Grande e inmediatamente se tomaron muestras, cuyos resultados serán dados a conocer el jueves", recalcó al respecto.En la oportunidad, Ginestar indicó que, "como servicio público de salud contactamos con el departamento de Epidemiología de la provincia y este miércoles comenzaremos el abordaje territorial de esta situación".Finalmente, reiteró las recomendaciones a los vecinos de María Grande: "El lavado de manos, consultar al médico ante vómitos, diarreas y malestar general, evitar consumir alimentos que hayan permanecido fuera de la heladera y aderezos, ingerir abundante agua y que las mamás que están amamantando, que no dejen de hacerlo".