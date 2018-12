El escrache en redes sociales ¿es un modo de hacer justicia por mano propia?

"Necesitamos una justicia con perspectiva de género"

Luciana Basso, docente especialista en redes sociales

La opinión de los panelistas

nacionales y extranjeros provocando duros enfrentamientos y valoraciones varias entre internautas y público en general.De ahí en másEl escenario elegido para contarlo fue principalmente el de las redes sociales, esas vidrieras de la vida privada cuyo contenido denominado "publicaciones" puede terminar siendo viral, y de circulación infinita y a la vez encender la mecha al mismo tiempo, encender la mecha de un interminable enfrentamiento social.Poner en palabras el drama de haber sufrido una situación devastadora como el abuso sexual, sin dudas implica revivir ese dolor por parte de la víctima, pero al mismo tiempo elegir mecanismos de denuncia distintos a lo judicial podría originar consecuencias no buscadas como dar pie a que algunos sectores en las mismas redes se sientan bajo sospecha siendo que el delito tal vez no se cometió.Y además, ante la masividad de denuncias que se leen por estos días,En Entre Ríos un caso de este tipo, ocurrió en Concordia con un joven de 18 años que decidió acudir a la policía en calidad de denunciante por lo que consideró un escrache injurioso en las redes sociales., señaló que "creo que es muy importante lo que ha pasado.Esto evidentemente iba a tener un correlato en la sociedad".Lo primero que nos enseñan es a desconfiar de las mujeres, de la moral de quien ha atravesado una situación de violencia. El anonimato es un resguardo más", indicó.En ese sentido, dijo que "hay que hacer una distinción.Creo que en ese sentido hay un signo de pregunta muy grande respecto deEl caso de Lucía Pérez es paradigmático. No obstante también hubo casos donde hubo fallos ejemplares.En ese momento vamos a estar en condiciones de poner en tela de juicio los modos de los relatos"."Los delitos que aparecían en las redes en la mayoría son de instancia privada.", agregó.Y resaltó: ". La discusión tiene que pasar por qué tipo de sociedad seguimos sosteniendo"."Probablemente para poder producir cambios la denuncia sea el camino. Esto no quiere decir que el escrache no produzca a nivel cultural y social, sí produce. Lo que necesitamos hacer es poder estar a la altura de cómo se generan políticas públicas que avancen en relación a poder sostener, respetar y ampliar derechos de las personas que han atravesado situaciones de violencia. Por otro lado, hay que avanzar en el cambio cultural que es absolutamente necesario.", finalizó., dijo que "es muy feo lo que tiene que transitar una mujer que va a hacer una denuncia a la justicia, con revictimización y ese tipo de cuestiones. Me parece una cuestión sanadora la que está pasando, pero creo también que se están planteando los límites de hasta cuántos inocentes podemos permitirnos en la persecución de estos depredadores"., manifestó que "las redes sociales son útiles en tanto y en cuanto permiten visibilizar situaciones, problemas, que por otros medios no se canalizan. Hay que tener cierta responsabilidad cuando alguien señala a alguien como nombre y apellido, realmente ver si es así, que no sea un viva la pepa. Circuló una lista que no sabemos quién la hizo, por qué, quiénes eran los que aparecían, si era cierto o no".