No tenía botines y pudo jugar gracias a un gesto del juez de línea

Ocurrió en la Liga de Fútbol de Moreno. Lautaro estaba en el banco de suplentes y lo mandaron a la cancha. No tenía botines. ¿La solución? El juez de línea le dio los suyos y dirigió en medias para que el chico pueda jugar. Gestos que lo dicen todo... ???? pic.twitter.com/NfQcxuTWd7 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) 18 de diciembre de 2018

Lautaro esperaba en el banco de suplentes mientras se jugaba la final de la categoría 2005 en la Liga Infantil de Moreno. El técnico le hizo señas para que se prepare porque iba a entrar, pero el chico miró sus pies y estaban descalzos. El línea que hacía su trabajo por el sector del banco se percató de la situación y no lo dudó: se sacó sus botines, se los dio a Lautaro para que pudiera jugar y siguió marcando laterales y posiciones adelantadas en medias.El árbitro asistente se llama Sebastián Álvarez. La Liga de Fútbol Infantil de Moreno (Lafim) agradeció el enorme gesto del línea y lo posteó en su fan page de Facebook. Así se viralizó el grato episodio."Con el gesto de ver a un chico que no tenía botines para jugar la final que esperó meses, el árbitro no dudó un segundo y le dio sus botines y él hizo de línea en medias. Como presidente de la Liga le doy mil gracias", escribió en Facebook el titular de Lafim.