Robaron las medallas a excombatiente de Malvinas y pide que se las devuelvan

Era domingo por la noche cuando un grupo de desconocidos entraron por los patios a una vivienda de barrio Barranquitas. Hasta ahí nada nuevo, una de tantas situaciones de las que se viven a diario. En este caso la cuestión iba a tomar otro color y está ligado a lo sentimental y a un recuerdo imborrable. Está relacionado con esas cosas que se guardan por el valor afectivo que tienen y en un momento, de un segundo para el otro, desaparecen o pasan a estar en manos de personas que no entienden el valor de lo robado.Ricardo Morgan es el propietario de la vivienda y en el año 1982 participó de la guerra de Malvinas. En ese suceso recibió seis medallas como condecoración a su desempeño, honor y coraje dentro del conflicto bélico con Inglaterra.En el robo del fin de semana, además de llevarse varios objetos de valor, se llevaron estas medallas que Ricardo guardaba con mucho recelo y cariño."Me dieron vuelta toda la casa. Se llevaron dinero, joyas y cuando voy a mi dormitorio y veo el cajón de mi mesa de luz abierto me imaginé que se las habían llevado".Ricardo destacó que es algo muy doloroso porque como sabemos todos los ex combatientes un soldado no muere en el campo de batalla sino cuando su pueblo lo olvida. "En mi caso en cada aniversario y en cada lugar que me presentaba para hablar de la guerra siempre las llevaba para que la gente sepa de que se trata. Además otra de las cosas que hacía cuando me sentía triste era agarrarlas y tocarlas para sentirme más seguro". Me calmaba tocarlas y me ayudaban a olvidar", afirmó.La familia no puede salir del asombro y piden por favor a los ladrones que en caso de ver la información las devuelvan. "No quiero que me las den en mano. Que pasen por casa y la tiren en la puerta". Sólo quiero tenerlas de nuevo", afirma Ricardo a los micrófonos de LT10.Esta no es la primera ocasión en que la familia sufre un robo, ya hace unos años ingresaron por el patio y les robaron el quincho, a esto hay que agregar el robo de una moto de la cochera de la vivienda y por último el perro, por el que tuvieron que pagar rescate.