Polémica en Córdoba por insólita multa de la Policía Caminera en un control

Garantizan derecho de defensa tras polémicas multas



Un hombre denunció una multa labrada por la Policía Caminera, en un control a la altura de la localidad de Berrotarán,Según contó, su vehículo se encontraba frenado en el carril izquierdo detrás de un camión: "Al liberarse el agente de la Caminera que estaba en el carril derecho, y como ningún otro auto circulaba por ese carril,", relató.Luego, continuó: ". Entablamos una discusión en la que le advierto que él me invita a cruzar de carril porque, por el de la izquierda, estaba demorado por el camión".El sujeto detalló que el policía le respondió que "le hizo señas al auto siguiente"."Miramos para atrás y no había otro vehículo circulando por la derecha. Manifestó contradicciones, no tenía argumentos, pidió disculpas y confesó que no podía cancelar la multa porque estaba su jefe", agregó.Contó que "pasó un mal momento, porque sintió que lo trataron de tonto.", declaró.Por otra parte, este lunes se conoció que una conductora, que circulaba por el Camino del Cuadrado, deberá pagar una multa de 8.000 pesos, ya que no frenó la trompa de su vehículo a la misma altura del bastón naranja del policía.El director de Tránsito de la Provincia, Miguel Rizzotti, aseguró en Cadena 3 que el infractor "tiene la posibilidad de hacer el descargo correspondiente, y en muchas oportunidades es sobreseído"."No quisiera hablar sobre un hecho puntual. El infractor tiene la posibilidad de hacer el descargo correspondiente, y en muchas oportunidades es sobreseído", aseguró el funcionario."En todos los casos está garantizado el derecho de defensa de los infractores", sostuvo.Rizzotti afirmó que "van a ser atendidos todos los reclamos", y prometió que van a "tratar de estar a la altura de las circunstancias, para que no se produzca ningún error" con el cual se pueda "perjudicar al usuario".El funcionario también se refirió a las controvertidas detenciones sobre la propia calzada que realiza la Policía Caminera en sus controles. Al respecto, dijo que "está totalmente prohibido hacerlo cuando el vehículo despliega velocidad. En ese caso, la instrucción es sacarlo de la calzada".Sin embargo, señaló que "no todos los lugares representan el mismo peligro, hay lugares en los que la detención se puede hacer".