Una mujer murió tras una cirugía estética y su pareja denuncia mala praxis

Un hombre aseguró que su concubina falleció tras haberse sometido a una operación quirúrgica y apuntó a los médicos a los que acusa de "abandono de persona". La mujer habría sufrido una infección generalizada y murió en el Hospital Alberdi. Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) indicaron que no había registro de denuncia en Homicidios Culposos pero el hombre sostuvo que este martes iba a formalizar una acción judicial.



Cristian Alaniz, concubino de Nancy Basualdo, de 46 años, con quien tuvo una relación de 20 años con 4 hijos, relató que la mujer falleció el martes 11 de diciembre pasado luego de contraer una "fuerte infección producto de una operación de estética", realizada en la clínica de medicina estética de Rosario. De acuerdo a lo que apuntó, sólo estuvo internada tres horas. A días de la intervención, comenzó a sentirse mal.



"Hace una semana que sucedió esto, era una persona tan sana y con tantas ganas de vivir. Yo responsabilizo a los medios por abandono de persona, no sé si es mala praxis porque esto sucedió después. Viendo los mensajes de su teléfono a los médicos, ella les dijo que se sentía mal, pero ellos le dijeron que estaban en Chile, que era normal lo que le pasaba", señaló.



El hombre confirmó que Basualdo fue diagnosticada en el Hospital de Granadero Baigorria con "infección en el tórax con corrimiento hacía las piernas y en estado avanzado". Hacia allí fue derivada tras asistir al Hospital Alberdi por su mal estado y fue trasladada al hospital Baigorria en situación muy grave con cuadro infeccioso de hacía ya muchos días". "Los cirujanos que la operaron del tratamiento estético no dieron señal, nunca llamaron y hasta dijeron que no tenían responsabilidad sobre lo ocurrido", agregó.



De acuerdo a lo que indicó en Radio 2, el cirujano se comunicó con él la noche en que la mujer había quedado internada en el Hospital Eva Perón "en estado reservado". "El médico del hospital me dijo que mi mujer tenía una infección en la mitad del cuerpo, que podía ser una bacteria por la operación o después. Eso fue a las 21, cuando llego a casa a las 11 el cirujano llamó al teléfono de mi esposa y me dijo que me quedara tranquilo que había hablado con los médicos del Eva Perón y que ella estaba fuera de peligro. Yo le dije que me habían dicho a mí todo lo contrario", recordó.



Por otra parte, contó que "por mensajes que encontramos en su celular luego de su fallecimiento encontramos que estos cirujanos la motivaron a la operación, diciéndole que no haga problemas por el dinero que le aceptaban joyas o anillos de oro como pago". Es que la mujer se dedicaba a la venta de joyería. También, remarcó que cuando su esposa empezó a sentirse mal la llevó en auto a la clínica pero nadie los atendió: "No había andie, nos cansamos de esperar, de tocar el timbre, no había nadie", manifestó.



"Lo que denuncio es mala praxis y abandono de persona de estos cirujanos y mi mujer encontró la muerte. Debe haber justicia para que a ninguna mujer le suceda esto que le sucedió a Nancy. Nadie me la va a devolver con vida pero todo esto se tiene que saber", expresó. "Yo no quería que se hiciera esta operación, jugaron con el deseo de una mujer que se quería ver mejor y no les importó nada", lamentó. (Rosario 3)