Madre e hijo no videntes tienen un comedor comunitario y atienden a 50 personas

El lugar se llama "Merendero Los chicos de José". Fue creado por José y Susana y funciona con la pensión de ellos y algunas donaciones, en Cortada 59 y Moulins, de la ciudad de Concordia.



Durante varios años José fue un trabajador de la cosecha que viajó por varias provincias, pero hace casi 9 años tuvo un problema y perdió la visión, aunque ese hecho no fue obstáculo para atender las necesidades de su barrio y se dedicó a ellos junto con su madre.



Sobre la actividad que desarrollan a diario, atendiendo a chicos y grandes, José Luis Vega y su madre Susana Nuñez explicaron a diario El Sol que "con mis 35 años se me ocurrió la idea porque funcionaba un comedor que no prosperó y por eso comenzamos desde hace más de 3 meses con mi mamá y le damos de comer hoy a más de 50 personas, entre grandes y chicos. Yo mismo salgo por el barrio a buscar a la gente para que venga", contó.



"Esto funciona como merendero, pero damos de comer de noche durante toda la semana. Nosotros recibimos donaciones pero no son muchas, porque la gente hace lo que puede pero también ponemos de nuestros bolsillos para darles. Yo y mi vieja ponemos de nuestras pensiones y mis hermanos también ponen de sus bolsillos. En este barrio la gente no tiene ni para tomar un plato de sopa", dijo.



Por su parte, Susana detalló que "nos ayudan mucho los vecinos con comestibles, con verduras, con carne y todo eso", dijo y aclaró que: "la Municipalidad nunca nos trajo nada pero tal vez ellos no saben que acá con mi hijo damos de comer todas las noches, por ahora nos arreglamos así, de nuestros bolsillo y con la colaboración de la gente del barrio".



"La gente que nos felicita y se va recontenta del comedor. Aprovecho para pedirle a la gente de buen corazón que si pueden colaborar con mercadería se lo vamos a agradecer infinitamente, porque es para la gente del barrio que está pasando mal. Lo que necesitamos son fideos, arroz, puré de tomate y lo que esté al alcance de ellos. Para la gente que quiera venir hasta acá al comedor a ver es calle Cortada 59 y Moulins en el barrio Los Gurises".