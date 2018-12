Niño hallado solo en local de comidas rápidas: el padre realizó una denuncia

Recordemos que el caso se conoció este lunes, luego de que una mujer de unos 40 años dejó solo a su pequeño hijo de 7 años en el local y tras la intervención policial se descubrió que la madre del niño estaba en la sala de juegos de azar que se encuentra a pocas cuadras de la sucursal Paraná de la cadena estadounidense.El papá del niño, luego de anoticiarse de lo sucedido con su hijo concurrió a la Justicia a radicar una denuncia contra su ex mujer. Se acercó al Ministerio Público Fiscal y expuso que "no es la primera vez que realiza una denuncia contra la mamá de su hijo".", aseveró Rubén.Mencionó que su ex pareja "ya una vez lo dejó en la escuela a las 12:30 y lo dejó abandonado. Lo tuve que ir a buscar yo a las 17:30 porque no apareció ella hasta el otro día, a la mañana".Dijo quemencionó a