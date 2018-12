Fendrich, el tesorero que robó más de 3 millones de pesos, sufrió un ACV en Cuba

Foto 1/3 Foto 2/3 Fendrich hace muchos años en su trabajo en el Banco Nación Foto 3/3 Fendrich al momento de entregarse

Mario César Fendrich se encuentra internado en un hospital de Cuba en gravísimo estado.



El ex tesorero del Banco Nación que logró triste fama en setiembre de 1994 tras cometer un robo millonario, habría sufrido un accidente cerebro-vascular durante el fin de semana.



Según trascendió, Fendrich se encontraba desde hacía unos días en Cuba donde había llegado como turista junto a un amigo.



La noticia fue confirmada por familiares del ex bancario quienes en las próximas horas estarían viajando a Cuba.



La situación de salud de Fendrich sería muy complicada, por cuanto el ex bancario padece de otras dolencias (diabetes e hipertensión) que terminaron por conformar un cuadro de gravedad extrema.





El nombre de Mario Fendrich se hizo conocido en todo el país el viernes 23 de setiembre de 1994.



Aquella mañana este ignoto empleado bancario desapareció de su hogar y de los lugares que solía frecuentar llevándose consigo 3.200.000 pesos de la entidad donde trabajaba.



El botín puede entenderse también como más de tres millones de dólares, si se tiene en cuenta que por aquel entonces regía la Ley de Convertibilidad, cuando un dólar valía un peso.



Ese viernes, Fendrich le contó a su esposa que después de trabajar se iba a ir a pescar con unos amigos, algo que hacía habitualmente.

Esperó que llegara el camión de caudales, fue al tesoro y guardó en un cajón de madera el millonario botín que luego cargó en su Fiat Regatta.



Después, escribió una prolija nota: "Gallego, me llevé tres millones de pesos del tesoro y 187 mil dólares de la caja". El "Gallego" era su jefe directo, Juan José Sagardía. Prófugo

La aventura del subtesorero duró 109 días. ¿Qué hizo durante el tiempo que estuvo prófugo? Aún es un misterio.



Se dijo que viajó a Paraguay, que paseó con su amante mucho más joven que él por las playas de Brasil, que se hizo una cirugía plástica, y que apostó parte del dinero en el casino.



El 9 de enero de 1995, un día después de la trágica muerte de Carlos Monzón, Fendrich se presentó ante la Justicia de Santa Fe. Su estrategia fue entregarse ese día porque pensó que el entierro de Monzón iba a opacarlo.



Ante la Justicia, el bancario ensayó una coartada inverosímil: dijo que lo habían secuestrado y que los delincuentes se habían llevado todo el dinero. Nadie le creyó. Los millones nunca aparecieron.