Los alcances del "no": Psicopedagoga habló de la imposición de límites en niños

Cuándo el `no´ es `no´. La psicopedagoga Carina Schwab explicó enel programa que se emite poren qué momentos y circunstancias resulta necesario aplicar límites en la educación de los más pequeños. "Si le decimos `no´ a un hijo debe ser desde lo verbal porque el niño nos analiza desde lo conductual. Si digo un `no´ firme tengo que acompañarlo con el cuerpo, con el rostro, con el tono de voz".Ya que según diferenció, "si digo un `no´ en el que el niño puede percibir un `si´ y si sigo insistiendo lo logro, es lo que hará, porque todo `no´ genera en el ser humano, la necesidad constante de buscar el `si´".Schwab hizo hincapié en la forma en la que ese niño asimiló e internalizó ese `no´. "Por ejemplo, si el niño dice que no quiere tomar el remedio, ¿puede decidir sobre su salud? -se preguntó-, porque nosotros somos el adulto responsable de su salud"."Si desde niño colocaríamos los `no´ firmes, muchas cosas que pasan con jóvenes y adultos, no pasarían, porque la educación sería diferente", advirtió al respecto. "El hogar es el primer formador, después está la sociedad. Y entones, si no adquirí el valor del `no´ en casa, no tiene valor afuera y desafío el límite de la otra persona a la que avasallo y trato de que haga lo que yo quiero, y no la estoy respetando", sentenció."El `no´ tiene un fundamento en el respeto, en la formación de aprender a tolerar las frustraciones. Un niño se frustra porque no puede conseguir lo que quiere en ese momento, pero después aprende a poder manejar la frustración, a generar paciencia, lo que nos lleva a disminuir dos indicadores muy grandes: el de la ansiedad que nos lleva a conseguir el `si´, y la poca tolerancia a la frustración, y a esperar los tiempos de los demás", remarcó. "La base de eso está en aplicar bien el `no´ desde niños para formar un ser integral a futuro porque si no después vemos conductas impropias, impulsivas", alertó la psicopedagoga.Y en ese sentido comentó que, "antes, el `no´ era sobre una postura dura, firme y el cuerpo acompañaba ese `no´. Hoy, ese `no´ es en otra postura"."La importancia del respeto tiene que estar marcada desde el niño, pero si no lo adquirió por x razones, nunca es tarde para que no aprenda. Le va a costar más y puede llegar a aprenderlo de muy mala manera en la calle, pero de alguna forma lo aprenderá", aclaró al respecto."El `no´ es una forma de decir `te amo´ y si no colocamos un `no´ a tiempo, son cinco dedos cruzados en la cara de su hijo cuando sea joven o adulto, porque en algún momento lo va a aprender", subrayó, al tiempo que sostuvo: "La vida enseña el `no´ constantemente".Cuando se le consultó a la psicopedagoga si un chirlo es una manera de decir que `no´, ésta aclaró que "depende a qué edad y frente a qué"."Dios puso el almohadón anatómico del `no´ en la cola, no es en las manos, no en la cara. El chirlo es con la mano tipo cucharita y en la cola donde es más lo que suena que lo que duele, y el sonido que queda como un terrible chirlo, en realidad es nada porque simplemente se movió el cuerpo", valoró al respecto.