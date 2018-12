En el 50% de las escuelas de Concordia no habrá comedor durante el receso

La Supervisora de Comedores Escolares del departamento Concordia, Sarita Eiris, explicó como continuará la situación de los comedores en la temporada estival. "Entre 35 y 40 escuelas continuarán con el funcionamiento en la temporada estival", pero "un 50% no abrirán sus puertas en zonas importantes que son de barrios carenciados", remarcó. Subrayando que "para que funcionen necesitamos de la autorización de los directivos".



La Supervisora de Comedores Escolares del departamento Concordia resaltó que "esto ya pasó en otros años y no me sorprende, pero en esta ocasión los chicos necesitan tener su plato de comida". Agregando que "la demanda es mucha más y se nota".



Además, indicó que las instituciones al no abrir sus puertas para el normal funcionamiento de los comedores perjudica también "al personal que trabaja". Teniendo en cuenta que "hay que hacer los traspaso hacia otras escuelas para que pueda seguir trabajando". (Diario Río Uruguay)