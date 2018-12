"Es difícil, pero el no es necesario, desde muy chiquitos, antes del año de edad, en la casa", resaltó durante el programadela maestra del jardín maternal Crecer, Alejandra Talano.Admitió que los padres "ponen cada vez menos el no, se les hace muy difícil por un montón de situaciones. Alegamos mucho la falta de horarios para estar con los chicos. Entonces si estoy tres o cuatro horas no puedo decirle a todo que no".Enseguida enfatizó: "es fundamental que hay no que debe ser no. Ya sea para poner límites en cosas como el horario de mirar televisión o de comprarle algo y también para decir no a su cuerpo. Es muy importante para el futuro de ellos".Talano contó que "nosotros trabajamos con nenes a partir de un año. Desde el jardín es más fácil, porque el no nuestro tiene un poder que los padres no pueden creer. Ellos desde el primer día que pisan el jardín saben que hay un tiempo para jugar, otro para merendar o que primero se me sirve algo a mi y mañana a otro"."Están claras las reglas desde que empiezan a hacer la adaptación, por lo que todo es natural, como que cuando se canta la canción respectiva todos guardan los juguetes. Obviamente hay chicos que responden más y otros menos. A algunos hay que decirles las cosas dos veces".Ejemplificó: "Hay nenes de con dos años llegan al jardín con el celular de la madre porque vienen en el auto mirando dibujitos y la mamá nos dice que se lo pidamos porque a ella no se lo quiere dar".Tras reconocer que hay pequeños que "están en el jardín 8 o 9 horas. A algunos a la tarde los cuida la abuela o la niñera", expresó que "ponerle un no a un adolescente por miedo a que se enoje o nos diga lo malo que somos. Pero si le damos el no de chiquito será mucho más fácil después".Y reflexionó: "Tratamos de darles todo, pero no los estamos preparando para la Universidad o el trabajo".Talano resaltó además que "para nosotros es fundamental el contacto de la familia con la docente. Los padres vienen con mucho miedo. Esto es totalmente comprensible. Uno trata de darles tranquilidad, mostrándoles cómo se trabaja"."La mayoría viene por una necesidad de trabajo, pero también otros que vienen para sociabilizarse y compartir con otros chicos, como una forma de prepararlos para la escuela", acotó.La docente admitió que hay madres que están desconectadas de su rol materno. Por ejemplo, "el cuaderno de comunicaciones va a casa y vuelve sin que se lo revise. Por suerte en nuestro jardín estos papás son los menos". Incluso ejemplificó que los niños llevan algunas veces tarea a la casa y mientras gran parte vuelve feliz al establecimiento porque es "su primera tarea", hay algunos que no la llevan porque los padres no le revisaron el cuaderno. Para ello, siempre hay alguna salida, como que el resto les comparta."El no es no para siempre, no porque cinco minutos, para que nos respeten. De última, no digas no y dáselo directamente", completó la maestra.