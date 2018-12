Presentó una denuncia joven que fue escrachado en las redes por supuestos abusos

Sociedad Cerraron cuenta de Twitter donde escrachaban a supuestos abusadores entrerrianos

Leandro tiene 18 años y días pasados su nombre y apellido apareció en el perfil creado en Instagram denominado "Con las pibas Concordia", en el cuala supuestos abusadores de esa ciudad.En declaraciones a, Leandro contó que se enteró del escrache cuando "estaba con un amigo y me mandan una historia de la página Con las pibas Concordia, la cual ahora borraron. Me quedé congelado, me descompuse de los nervios, no sabía qué hacer, sentí mucha impotencia, al igual que mi familia. Gracias a Dios ellos, mis amigos y hasta gente que no conozco me apoyan, me llegaron muchísimos mensajes de apoyo".Dijo que conoce "muchísimo" a la chica que lo escrachó y aclaró que nunca fueron novios y dijo "no tener idea" de por qué fue blanco de las acusaciones. "Yo tenía la más bien con ella y la verdad que no me lo esperaba, tampoco mi hermana que eran muy amigas. Tenemos muy fichado que fue ella, por más que después lo haya negado".En tal sentido, Leandro aclaró que "no hay denuncias" contra su persona, y señaló: "yo hice una denuncia contra la página y ni bien sepa quién es la chica que la administra le hago una denuncia también".Finalmente, señaló: "Les digo a las chicas que les creo, pero si hay pruebas. En la página escracharon a muchos chicos con pruebas, pero a mí me acusaron de algo sin tener pruebas y así como me acusaron a mí, me hablaron un par de chicos a los cuales le hicieron lo mismo y tienen miedo y querían saber por la denuncia que yo había hecho. Hay mucha gente escrachada que tiene miedo de salir a la calle y de hablar".