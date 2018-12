Fiscales buscan unificar la medición de datos sobre violencia de género

Los representantes de todo el país del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos se reunieron por primera vez para poder unificar la medición de datos de femicidios y estadísticas de las investigaciones penales sobre violencia de género con el objetivo de generar políticas públicas a nivel federal.



Durante la reunión que se realizó este viernes en la ciudad de Mendoza, los representantes del OVG manifestaron que no existe en el país un único registro de información sobre los casos de violencia de género.



"Hoy en día cada provincia tiene su propia manera de recopilar información, es una realidad y por eso el objetivo es unir criterios de medición, para tener los mismos resultados", explicó Florencia Schkolnik, Secretaria del OVG, y representante del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.



Lo que se busca con los encuentros como el que se realizó este viernes es, según explicaron los participantes, generar un espacio donde se pueda recopilar información respecto a la perspectiva de género y violencia a la mujer y se pueda brindar un servicio para generar políticas públicas unificadas a nivel federal.



"Esta es la primera vez que todos los referentes de los observatorios de violencia de género del país nos reunimos para tratar estos temas", remarcó Schkolnik.



Durante el encuentro estuvo presente el Procurador General de la provincia de Mendoza, Alejandro Gullé, quien destacó que "la investigación y juzgamiento de delitos que tengan que ver con la violencia de género y sus delitos conexos, debería ser igual en cualquier provincia del país. Esa es la gran tarea que tiene el observatorio. No es solo mediar de manera uniforme. Se deben generar protocolos de actuación".



El OVG fue creado en el año 2016, tiene por misión el desarrollo de un sistema de información permanente que brinde insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.



Por su parte, Rosana Dottori, directora de Enlace institucional de la Procuración mendocina indicó que "unificar la forma de medir a nivel federal nos brindará la oportunidad de hacer un abordaje no solo en Mendoza, sino en todo el país de este flagelo".