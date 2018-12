El testimonio de la joven que denunció por abuso al senador bonaerense

Política Renunció un senador bonaerense tras una denuncia de abuso sexual

Stephanie Calo, tras haber expuesto en redes sociales la violenta situación que vivió en enero del 2017 con el senador bonaerense del kirchnerismo Jorge "El Loco" Romero, dio una entrevista televisiva en la que contó detalles de aquella madrugada de terror.En diálogo con el canal, Calo contó que todo ocurrió en un departamento del barrio porteño de Caballito al que fueron junto con tres amigas y un grupo de hombres después de salir a comer y a bailar."Cuando termino de estar con este chico, veo que dos de las chicas se estaban yendo y les digo que nos quedáramos para que no estuviera sola con 20 tipos. Ya sentía el clima pesado y 'El loco' estaba bastante pasado de copas, creo que de copas", dijo.La joven contó que luego "El Loco" la increpó en la cocina y le dijo, mientras señalaba a sus amigos: "Ahora, vos a tener sexo oral conmigo, con él y con él". "Yo le dije que eso no iba a pasar y me empezó a encerrar en la cocina con cada uno de ellos. Al primer chico le dije que no tenía ganas y me respetó el no. Es más, trababa la puerta porque 'El Loco' y los otros chicos querían entrar. Pasó lo mismo con el chico siguiente. Es decir, me trataron como si fuera una trabajadora sexual dándoles servicios por turno", contó Calo."Cuando logro salir de la cocina, 'El Loco' Romero me agarra y me mete en el baño. Me encerró ahí y trabó la puerta. Se bajó los pantalones y me dijo, de una manera más guaranga, que quería que le practique sexo oral", continuó."Le dije que no, que quería salir, que me abriera la puerta. Llegué a abrirla en un momento, y el chabón me metió de nuevo para adentro. Ahí me dijo 'vos te quedás acá' y me seguía insistiendo. Yo gritaba y había gente del otro lado escuchando todo. Recién cuando el dueño de casa terminó de estar con la chica alcoholizada, recién me dejaron salir del baño", terminó el relato.La joven recordó además que cuando les contó lo ocurrido a compañeros de la agrupación kirchnerista La Cámpora -que compartía con Romero-, fue desoída por lo que decidió abandonar el espacio.